29 апреля, 12:15

«Арсенал» — «ПСЖ»: коэффициенты и где смотреть матч Лиги чемпионов 29 апреля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» 29 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Букайо Сака и Нуну Мендеш в матче «Арсенал» — «ПСЖ».
Фото Global Look Press

29 апреля «Арсенал» встретится с «ПСЖ» в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов. Она состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
0:1
ПСЖ

Специалисты отдали предпочтение лондонцам: взять выигрыш «Арсенала» можно с коэффициентом 2.10, это около 42% вероятности. Ничью и победу гостей оценили в одинаковые 3.45 (29%).

Считаете, что «ПСЖ» не уступит на «Эмирейтс»? Хватайте опцию Х2 за 1.75.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88. Поставить на «обе забьют» предложили за 1.75, обратный рынок идет за 2.10.

В октябре команды встречались в Лондоне на общем этапе ЛЧ — парни Микеля Артеты выиграли всухую (2:0). На то, что хозяева снова не пропустят от парижан, дали котировку 2.85.

Лусиано Гонду и&nbsp;Матвей Кисляк в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Зенит» и ЦСКА снова зарубятся за выход в финал Кубка России. Год назад армейцы уступили в драматичной серии пенальти

Тотал больше 1.5 мяча в исполнении «канониров» доступен за 2.03.

Четыре самых вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Арсенала» с минимальным счетом:

  • 1:1 — за 7.00;

  • 1:0 — за 8.00;

  • 0:0 — за 9.00;

  • 2:1 — за 9.00.
