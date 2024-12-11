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«Арсенал» — «Монако»: команда Головина даст бой на «Эмирейтс»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако» 11 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Кай Хаверц («Арсенал»).
Фото Getty Images

11 декабря в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов встретятся седьмая и восьмая команды турнира — «Арсенал» и «Монако». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Рассудит соперников бригада арбитра из Италии Давиде Массы. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Монако

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.30, что примерно 74% вероятности. Выигрыш «Монако» дан за 8.80 (9%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 5.20 (17%).

Монегаски уступили лишь в одном из пяти туров: вероятность их непоражения в предстоящем матче оценена в 3.27.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство хозяев:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.60;

• 3:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.04, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.76.

Александр Головин. Головин сделал 2+1 в четырех последних матчах за «Монако». Его магия очень нужна монегаскам на «Эмирейтс»

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Монако»

Обе команды неплохо действуют в нападении. «Арсенал» в четырех из пяти предыдущих матчей во всех турнирах отличился минимум два раза, в среднем на этом отрезке заколачивал 3,2 гола за 90 минут. При этом «канониры» редко играют на ноль — лишь трижды в 10 последних встречах во всех соревнованиях. «Монако» же не забил только в двух из 19 игр в этом сезоне. Монегаски вскрывали соперников в каждом поединке Лиги чемпионов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.04.

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