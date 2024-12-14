14 декабря в 16-м туре чемпионата Англии сыграют «Арсенал» и «Эвертон». Место встречи — стадион «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток судьи Крейга Поусона прозвучит в 18.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.24, это около 76% вероятности. Успех «Эвертона» оценили в 12.0 (8%), ничью — в 6.20 (16%).

Специалисты ждут результативного поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16.

Обмен голами дали за 2.30, обратная опция доступна за 1.57.

Выигрыш «канониров» с форой (-1.5) идет за 1.72. Рынок Ф2 (+1.5) — за 2.08.

Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу лондонцев. На этот итог представили коэффициент 5.00.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Эвертон»

В пяти прошлых играх «ирисок» в АПЛ отличилась либо одна команда, либо была зафиксирована нулевая ничья. «Канониры» не пропустили в трех последних домашних поединках. Исход встречи практически не вызывает сомнений: в XXI веке «Эвертон» победил «Арсенал» в Лондоне лишь однажды — в апреле 2021 года (1:0). После чего парни Микеля Артеты добились успеха на «Эмирейтс» трижды подряд.

Рекомендуемая ставка: 1Х и «обе забьют — нет» за 1.81.

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