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28 января, 15:55

Соболенко рвется в четвертый подряд финал Australian Open. Свитолина не станет препятствием для лучшей теннисистки мира

Прогноз на матч Australian Open Арина Соболенко — Элина Свитолина 29 января 2026 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

29 января в Мельбурне состоится полуфинал Australian Open, в котором первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Игра начнется в 11:30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личных встреч — 5:1 в пользу лидера рейтинга WTA.

Аналитики букмекерской компании FONBET считают шансы Соболенко на выход в финал наиболее предпочтительными. На победу белорусской теннисистки можно поставить с коэффициентом 1.25, вероятность этого исхода — примерно 75%. Триумф Свитолиной котируется за 3.90 (25%).

Верите, что соперницы разыграют минимум 21 гейм? ТБ 20.5 идет за 1.75, ТМ 20.5 — за 1.95.

Выигрыш Соболенко с форой (-4.5) гейма котируется за 1.93. Если Свитолина не уступит с разницей более четырех геймов, сыграет пари за 1.82.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Арины за 1.73. В этом сезоне она провела 10 матчей и не уступила ни партии.

Если считаете, что в матче будет хотя бы один тай-брейк, можете взять это условие за 2.75.

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Прогноз и ставка на матч Арина Соболенко — Элина Свитолина

Соболенко близка к тому, чтобы четвертый год подряд дойти до финала АО — белоруска выигрывала турнир в 2023 и 2024 годах, а в прошлом сезоне в решающем матче уступила Мэдисон Киз. С 2023-го Арина отдала своим соперницам в Австралии всего четыре сета: Рыбакиной в финале-2023, Павлюченковой в четвертьфинале-2025 и Киз в прошлогоднем проигранном матче за титул. На этом турнире она уверенно сокрушает соперниц в двух партиях. С учетом выигранного турнира в Брисбене Арина забрала со счетом 2:0 10 матчей подряд.

Свитолина тоже в этом сезоне взяла трофей (в Окленде) и очень уверенно играет в Мельбурне — например, в двух предыдущих раундах отправила отдыхать Мирру Андрееву и Гауфф. Но все-таки с мощью Арины ей совладать будет непросто. В целом, это подтверждалось во время последних очных встреч теннисисток — Соболенко забрала в двух партиях три из четырех матчей.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко и ТМ 22.5 гейма за 1.85.

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