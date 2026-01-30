Ставки
30 января, 23:15

Соболенко выиграет Australian Open в третий раз за четыре года? Рыбакина для нее — самая тяжелая соперница из возможных

Прогноз на финал Australian Open Арина Соболенко — Елена Рыбакина 31 января 2026 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

31 января в Мельбурне состоится финал Australian Open в женском одиночном разряде, в котором белоруска Арина Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча начнется в 11.30 по московскому времени. Легально в России она показана не будет. Счет противостояния — 8:6 в пользу первой ракетки мира.

Новак Джокович.Джокович — феникс. Сербской легенде удалось восстать из пепла и взлететь в финал Australian Open

Аналитики оценили шансы соперниц на титул и считают, что Соболенко должна быть фаворитом финала. На ее победу и пятый трофей на ТБШ можно поставить с коэффициентом 1.62, вероятность данного исхода — примерно 62%. Успех Рыбакиной в то же время котируется за 2.40 (38%).

Эксперты уверены, что матч получится боевым и достаточно затяжным: 22 и более гейма оценены коэффициентом 1.62, ТМ 21.5 — в 2.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Соболенко. Его предложено взять за 2.45. Хотя бы один выигранный Рыбакиной сет выставлен в линии за 1.50. Стоит заметить, что на этом турнире обе теннисистки не проиграли ни партии.

У FONBET есть варианты для ставки на индивидуальные показатели игроков: например, превосходство Рыбакиной над Соболенко по эйсам оценено в 1.09, в то время как победа Арины по этому показателю идет за 8.00.

1.58 — коэффициент на то, что белоруска сделает больше брейков. 3.55 — на то, что Елена.

На финал предложены разнообразные «специальные ставки»:

  • победитель встанет на колено сразу после финального розыгрыша — 2.40;

  • первая подача матча в аут — 3.80;

  • игрок умышленно сломает ракетку во время матча — 11.0.

Карлос Алькарас.«Один из самых тяжелых матчей в карьере». Алькарас чуть впервые не проиграл, ведя 2:0 по сетам

Прогноз и ставка на матч Арина Соболенко — Елена Рыбакина

Соболенко и Рыбакина — безусловно лучшие игроки турнира даже без учета статуса финалисток. Обе безумно уверенно преодолели шесть раундов, не отдав соперницам ни сета — при том, что в соперницах у Елены были Швентек и Пегула, а у Арины — набравшая отличную форму в начале сезона Свитолина.

Соболенко в этом сезоне в принципе еще никому не отдала ни сета, перед Мельбурном влегкую забрав титул Брисбена. Рыбакина там же не справилась с Муховой. Чешка — единственная, кто за этот месяц выиграл у казахстанской теннисистки партию.

Думаю, было бы справедливо, если бы в финале все решилось в трех сетах. Соперницы сейчас в прайме, счет личных встреч у них близкий — 8:6 в пользу Арины. Ровно половина из них завершилась 2:1 в пользу той или другой. На Australian Open, где обе в последние годы показывают классные результаты, они должны подарить зрителям захватывающий матч за титул.

Рекомендуемая ставка: в матче будет три сета за 2.30.

