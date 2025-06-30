30 июня в первом круге Уимблдона вторая ракетка России Андрей Рублев сыграет с сербом Ласло Джере. Встреча начнется не ранее 15.50 по московскому времени, в РФ легально она показана не будет. Счет личного противостояния — 5:1 в пользу Рублева.

Он же считается аналитиками букмекерской компании FONBET безоговорочным фаворитом предстоящего матча. На победу Андрея можно поставить с коэффициентом 1.27, что примерно 79 % вероятности исхода. Успех Джере котируется за 3.80 (21 %).

При этом эксперты предполагают, что поединок получится затяжным: ТБ 38.5 гейма доступен за 1.85, ТМ 38.5 — за те же 1.85.

Выигрыш Рублева с форой (-4.5) предложено оформить за 1.75, триумф Джере с изначальным преимуществом (+4.5) — за 2.08.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу россиянина за 2.50.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Ласло Джере

Рублев не слишком хорошо провел подготовительный к Уимблдону отрезок: проиграл уже во втором круге в Галле Этчеверри, но забрал два выставочных матча у Гоффена и Юбэнкса. Что Андрей делал отлично на протяжении последних игр — подавал. Например, в Галле в двух матчах он подал 25 эйсов и оба раза оказался сильнее соперников по этому показателю. То же самое произойдет и в матче против Джере, который не обладает такой мощной и резкой подачей, как россиянин.

Рекомендуемая ставка: Рублев подаст больше эйсов, чем Джере за 2.35.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру