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7 июня 2025, 06:15

Андорра — Англия: «Три льва» победили с разгромным счетом в пяти очных матчах из шести

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Андорра — Англия 7 июня 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Харри Кейн (сборная Англии).
Фото Global Look Press

7 июня на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне пройдет матч третьего тура квалификации ЧМ-2026 между сборными Андорры и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
07 июня 2025, 19:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Андорра
0:1
Англия

Аналитики назвали англичан безоговорочными фаворитами: их победу оценили котировкой 1.04, это примерно 94% вероятности. Ничья идет за 18.00 (5%), выигрыш команды Кольдо — за 100.0 (1%).

Верите в сенсацию? Опцию 1Х можно взять за 11.00.

На «обе забьют» дали 4.10, коэффициент на обратный рынок — 1.25.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.55, ТМ 3.5 — за 2.45.

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Прогноз и ставка на матч Андорра — Англия

Британцы разгромили «Трехцветных» в пяти матчах из шести. В четырех играх фавориты оказались особенно безжалостны и победили с разницей в 4+ мяча. Нечто подобное маячит андоррцам и теперь: в прошлом туре команда Кольдо получила три безответных гола от Албании, а «Три льва» выиграли с крупным счетом уже во второй встрече под руководством Томаса Тухеля — с Латвией (3:0).

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) за 1.82.

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