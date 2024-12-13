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Сегодня, 14:55
«Андердоги» снова на поле. Добрый проект PARI и фонда «РЭЙ» получил продолжение
Букмекерская компания PARI и фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» запускают очередную совместную акцию «Андердоги». Игроки смогут вновь воспользоваться прогнозами питомцев, а также помочь им обрести дом. В прошлом году проект полюбился многим и теперь становится доброй традицией.
Подопечные фонда «РЭЙ» уже успели показать себя настоящими экспертами в прогнозировании. В прошлом году они угадывали исход матчей ведущих футбольных лиг мира.
Снова последовать их совету можно будет перед ближайшей игрой английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом», которая состоится 14 декабря. До конца января собачки будут делать прогнозы на матчи АПЛ и Лиги чемпионов.
Список матчей с прогнозами хвостатых экспертов
14.12 «Ливерпуль» - «Фулхэм»
15.12 «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
21.12 «Астон Вилла» - «Манчестер Сити»
22.12 «Тоттенхэм Хотспур» - «Ливерпуль»
26.12 «Манчестер Сити» - «Эвертон»
26.12 «Челси» - «Фулхэм»
26.12 «Ньюкасл» - «Астон Вилла»
27.12 «Ливерпуль» - «Лестер Сити»
28.12 «Арсенал» - «Ипсвич»
29.12 «Лестер Сити» - «Манчестер Сити»
29.12 «Вест Хэм» - «Ливерпуль»
30.12 «Астон Вилла» - «Брайтон»
31.12 «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»
Лига чемпионов
21.01 «Монако» — «Астон Вилла»
21.01 «Атлетико» - «Байер»
21.01 «Брюгге» - «Ювентус»
21.01 «Бенфика» - «Барселона»
22.01 «Арсенал» - «Динамо Загреб»
22.01 «ПСЖ» - «Манчестер Сити»
22.01 «Реал Мадрид» - «Зальцбург»
29.01 «Боруссия Дортмунд» - «Шахтер»
29.01 «Барселона» - «Аталанта»
29.01 «Интер» - «Монако»
29.01 «Ювентус» - «Бенфика»
29.01 ПСВ - «Ливерпуль»
29.01 «Штутгарт» - «ПСЖ»
Чтобы воспользоваться прогнозом пушистого специалиста, потребуется перейти на страницу проекта «Андердоги». По промокоду ДОБРО 20% сверх депозита игрока будет передано на покупку корма для четвероногих друзей. Каждый, кто пополнил счет с промокодом ДОБРО, получит от клуба для собак Class & Fit скидку на дрессировку, фитнес и другие услуги.
«Мы же все понимаем, только сказать не можем. А вот показать — сколько угодно. Поэтому и решили еще раз помочь людям с футбольной экспертизой. Надеемся, они увидят в нас не просто «андердогов», а преданных и умных друзей, которых они так искали», — читалось во взгляде ласкового и нежного малыша Нельсона. Его прогноз уже доступен на сайте.
А если среди собак вы увидите именно ту, о которой мечтали всю жизнь, нужно просто заполнить анкету, договориться с представителями приюта и забрать питомца.