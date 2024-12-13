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Сегодня, 14:55

«Андердоги» снова на поле. Добрый проект PARI и фонда «РЭЙ» получил продолжение

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Букмекерская компания PARI и фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» запускают очередную совместную акцию «Андердоги». Игроки смогут вновь воспользоваться прогнозами питомцев, а также помочь им обрести дом. В прошлом году проект полюбился многим и теперь становится доброй традицией.

Подопечные фонда «РЭЙ» уже успели показать себя настоящими экспертами в прогнозировании. В прошлом году они угадывали исход матчей ведущих футбольных лиг мира.

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Снова последовать их совету можно будет перед ближайшей игрой английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом», которая состоится 14 декабря. До конца января собачки будут делать прогнозы на матчи АПЛ и Лиги чемпионов.

Список матчей с прогнозами хвостатых экспертов

14.12 «Ливерпуль» - «Фулхэм»

15.12 «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»

21.12 «Астон Вилла» - «Манчестер Сити»

22.12 «Тоттенхэм Хотспур» - «Ливерпуль»

26.12 «Манчестер Сити» - «Эвертон»

26.12 «Челси» - «Фулхэм»

26.12 «Ньюкасл» - «Астон Вилла»

27.12 «Ливерпуль» - «Лестер Сити»

28.12 «Арсенал» - «Ипсвич»

29.12 «Лестер Сити» - «Манчестер Сити»

29.12 «Вест Хэм» - «Ливерпуль»

30.12 «Астон Вилла» - «Брайтон»

31.12 «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»

Лига чемпионов

21.01 «Монако» — «Астон Вилла»

21.01 «Атлетико» - «Байер»

21.01 «Брюгге» - «Ювентус»

21.01 «Бенфика» - «Барселона»

22.01 «Арсенал» - «Динамо Загреб»

22.01 «ПСЖ» - «Манчестер Сити»

22.01 «Реал Мадрид» - «Зальцбург»

29.01 «Боруссия Дортмунд» - «Шахтер»

29.01 «Барселона» - «Аталанта»

29.01 «Интер» - «Монако»

29.01 «Ювентус» - «Бенфика»

29.01 ПСВ - «Ливерпуль»

29.01 «Штутгарт» - «ПСЖ»

Чтобы воспользоваться прогнозом пушистого специалиста, потребуется перейти на страницу проекта «Андердоги». По промокоду ДОБРО 20% сверх депозита игрока будет передано на покупку корма для четвероногих друзей. Каждый, кто пополнил счет с промокодом ДОБРО, получит от клуба для собак Class & Fit скидку на дрессировку, фитнес и другие услуги.

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«Мы же все понимаем, только сказать не можем. А вот показать — сколько угодно. Поэтому и решили еще раз помочь людям с футбольной экспертизой. Надеемся, они увидят в нас не просто «андердогов», а преданных и умных друзей, которых они так искали», — читалось во взгляде ласкового и нежного малыша Нельсона. Его прогноз уже доступен на сайте.

А если среди собак вы увидите именно ту, о которой мечтали всю жизнь, нужно просто заполнить анкету, договориться с представителями приюта и забрать питомца.

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