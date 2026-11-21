21 ноября россиянин Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым в полуфинале Итогового турнира ATP в Турине. Матч пройдет на корте Inalpi Arena и начнется не ранее 22.30 по московскому времени. Теннисисты ранее встречались 23 раза, россиянин ведет в личном противостоянии со счетом 15:8. При этом последний матч остался за Зверевым: в октябре 2025 года немец обыграл Медведева в четвертьфинале «мастерса» в Париже (2:6, 6:3, 7:6).

Аналитики букмекерской компании FONBET считают Зверева фаворитом встречи. На победу немца можно поставить с коэффициентом 1.55, успех Медведева оценивается в 2.56.

Букмекеры ожидают продолжительного матча. Тотал больше 23.5 гейма предложен за 1.90, тотал меньше 23.5 — также за 1.90. Если соперники сыграют минимум 26 геймов, зайдет ставка за 2.02.

На победу Зверева с форой (-2.5) гейма можно поставить за 1.98. Успех Медведева с форой (+2.5) оценивается коэффициентом 1.78.

Если россиянин выиграет первый сет, сыграет пари за 2.25. Победа Зверева в стартовой партии доступна за 1.63. На то, что теннисисты сыграют не менее 11 геймов в первой партии, можно поставить за 2.30.

Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Даниил Медведев

Зверев великолепно проводит Итоговый турнир ATP. Немец выиграл все три матча группового этапа, не отдав соперникам ни одного сета. Сначала он обыграл Рафаэля Ходара (6:4, 6:4), затем справился с Беном Шелтоном (6:2, 7:6), а в заключительном туре победил Артюра Фиса (6:4, 7:6). При этом в двух последних встречах Александр доводил одну из партий до тай-брейка. Зверев занимает первое место в мировом рейтинге и уже дважды выигрывал Итоговый турнир — в 2018 и 2021 годах.

Медведев тоже уверенно прошел групповой этап, хотя и потерпел одно поражение. Россиянин начал турнир с победы над Флавио Коболли (7:6, 6:3), после чего уступил Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6). В решающем матче Даниил обыграл Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4) и обеспечил себе выход в полуфинал со второго места в группе. Россиянин не отдал ни одного сета в победных встречах, а единственное поражение потерпел от одного из главных фаворитов соревнований.

История личных встреч говорит в пользу Медведева. Россиянин выиграл восемь из десяти последних матчей против Зверева, в том числе обыграл немца на групповом этапе Итогового турнира в 2023 году (7:6, 6:4). При этом в четырех из пяти последних очных встреч соперники проводили не менее трех сетов, а их противостояние на Australian Open в 2024 году завершилось волевой победой Даниила в пяти партиях.

Зверев находится в лучшей форме, чем на предыдущих турнирах, но испытывает проблемы со здоровьем, о чем рассказал после встречи с Фисом. Медведев же умеет нейтрализовать сильные стороны немца за счет глубокого приема, надежной игры на задней линии и способности выдерживать продолжительные розыгрыши. Кроме того, Даниил хорошо чувствует себя на закрытых кортах и уже выигрывал Итоговый турнир в 2020 году. Ожидаю, что россиянин навяжет серьезную борьбу, сможет выиграть хотя бы одну партию и воспользуется своим преимуществом в истории личных встреч. Матч вполне может затянуться на три сета.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТБ 22.5 гейма за 3.55.

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