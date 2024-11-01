«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: гости победили во всех матчах сезона

Команда Криштиану Роналду «Аль-Наср» в девятом туре чемпионата Саудовской Аравии встретится с лидером — «Аль-Хилялем». Игра пройдет 1 ноября на стадионе «Аль-Авваль Парк» и начнется в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.98, что составляет приблизительно 48% вероятности. Выигрыш «Аль-Насра» дан за 3.20 (28%), котировка на ничью — 3.80 (24%).

В августе клубы встречались в Суперкубке Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» оформил разгромную победу (4:1). Поставить на то, что в предстоящей встрече «Рыцарь Неджда» не уступит, можно за 1.74.

Три наиболее возможных, по данным экспертов, исхода поединка намекают на превосходство команды Жорже Жезуша:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 в пользу гостей — за 8.40.

• 2:2 — за 9.40.

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.96, ТМ 3.5 — за 1.84.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.37, обратный вариант доступен за 2.90.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Гости триумфально проходят сезон — оформили 15 побед в 15 матчах во всех турнирах. В чемпионате они уверенно захватили первую строчку с 24 очками после восьми туров, «Аль-Наср» — лишь третий с отставанием в шесть баллов. К тому же у «Аль-Хиляля» серьезное превосходство в личных встречах: два месяца назад команда Жезуша разгромила оппонента в финале Суперкубка страны (4:1), а в предыдущих 10 очных поединках во всех турнирах выиграла шесть раз.

Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Хиляля» за 1.98.

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