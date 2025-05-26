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«Аль-Фатех» — «Аль-Наср»: Роналду должен забить, чтобы точно выиграть гонку бомбардиров

Прогноз на матч саудовской про-лиги «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» 26 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Фото Global Look Press

26 мая «Аль-Наср» навестит «Аль-Фатех» в заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии. Команды сыграют на стадионе «Аль-Фатех» в Эль-Мубарразе. Начало — в 21.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур.
26 мая 2025, 00:00. Prince Abdullah bin Jalawi Stadium (Эль-Мубарраз)
Аль-Фатех
3:2
Аль-Наср Эр-Рияд

Аналитики считают «Аль-Наср» фаворитом: поставить на гостей можно с коэффициентом 1.47, это около 61% вероятности. Победу команды из Эль-Мубарраза предложили с котировкой 5.10 (19%). Ничья доступна за 4.90 (20%).

Выигрыш «Аль-Фатеха» с форой (+1) идет за 1.97, Ф2 (-1) — за 1.73.

Тотал больше трех мячей дали за 1.43, ТМ 3 — за 2.60. Вариант «обе забьют» оценен за 1.42, обратный рынок — за 2.65.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 2:1 в пользу «Аль-Насра». Этот счет можно взять за 7.34.

Кристофер Мартинс, Иван Обляков, Манфред Угальде и&nbsp;Джамалутдин Абдулкадыров в&nbsp;матче 26-го тура РПЛ &laquo;Спатак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.10 миллиардов рублей в год от букмекера — нереальное требование РПЛ. Рынок и так перегрет

Прогноз и ставка на матч «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»

У коллектива Стефано Пиоли остался призрачный шанс на третье место — нужны победа над «Аль-Фатехом» и осечка «Аль-Кадисии» на выезде у «Аль-Хиляля». За первый пункт можно не переживать: «Аль-Наср» обыграл команду из Эль-Мубарраза в четырех встречах подряд. Еще одна мотивация гостей — помочь Криштиану Роналду стать лучшим бомбардиром чемпионата. За тур до финиша португалец лидирует в списке бомбардиров с 24 голами, но в спину дышат конкуренты — Айвен Тоуни (22), Карим Бензема с Абдерразаком Амдаллой (по 21) и Хулиан Киньонес (20). В первом круге клуб из Эр-Рияда огорчил «Сыновей пальмы» трижды (3:1), а в прошлом сезоне разгромил на стадионе «Аль-Фатех» (5:0). Не стоит ждать, что на этот раз «Рыцарь Неджда» внезапно пожалеет соперника.

Рекомендуемая ставка: «Аль-Наср» забьет больше 2.5 мяча за 2.00.

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