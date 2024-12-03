«Ак Барс» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 3 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире
3 декабря «Ак Барс» и московское «Динамо» сойдутся в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч пройдет на «Татнефть Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 18.50 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа казанцев в основное время дана за 2.23, что составляет приблизительно 43% вероятности. Успех бело-голубых идет с коэффициентом 2.85 (34%), вероятность ничьей оценена в 4.00 (23%).
Триумф «Ак Барса» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.73, этот рынок на «Динамо» идет за 2.08.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;
• Ф1(-1.5) — 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37.
Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.20.
Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.80, противоположный вариант оценен в 1.27.
Комбинированный вариант на победу хозяев и ТМ 5.5 шайбы доступен за 3.85.
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