17 ноября в КХЛ «Ак Барс» сыграет с ЦСКА. Матч состоится в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Матч «Ак Барс» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

«Ак Барс» — небольшой фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу казанцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.24, что примерно 45% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.95 (17%), успех ЦСКА — за 2.65 (38%).

Выигрыш хозяев с учетом ОТ и буллитов идет за 1.75, триумф гостей — за 2.05.

Верите, что в матче будет овертайм? Этот исход предложен за 3.90.

На то, что ЦСКА не уступит по итогам трех периодов, коэффициент — 1.60.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.20. В трех предыдущих матчах между командами был пробит «верх».

В четырех из шести последних встреч ЦСКА забросил не менее трех раз. ИТБ2 (2.5) оценен в 2.15, ИТМ2 (2.5) — в 1.70.

Выигрыш «Ак Барса» и ТБ 5.5 оценен котировкой 4.90.

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