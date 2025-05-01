Спортсмены с инвалидностью пробежали крупнейший полумарафон страны вместе с фондами «Пари и побеждай» и «Больше, чем можешь»

26 и 27 апреля в столице состоялся Московский полумарафон — крупнейший забег России на дистанции 21,1 км. Маршрут проходил от Университетской площади МГУ через центр города, включая виды на храм Христа Спасителя, и завершился в чаше спортивной арены «Лужники».

Вместе с тысячами участников на старт вышли спортсмены с инвалидностью. Благотворительный фонд «Пари и побеждай» объединился с фондом развития инклюзивности «Больше, чем можешь», чтобы дать возможность людям с ограниченными возможностями преодолеть дистанцию и доказать, что в спорте действительно нет границ.

Более 40 волонтеров сопровождали 17 подопечных-атлетов, из которых 15 участников преодолели дистанции 5 км и 21,1 км на специализированных беговых колясках. Среди них Александра Резникова, Дмитрий Чугунов, Анна Чилингарян, Александр Лапшин, София Писарева, Динара Оздорбиева, Рамиль Бехтеев, Дмитрий Козьмин, Георгий Жаворонков и Андрей Помазкин. Лучшее время тандема составило 1 час 58 минут.

«Для меня Московский полумарафон — это ураган. У меня первый опыт подготовки такого масштабного забега. У нас бегут ребята-подопечные и в колясках, и самостоятельные атлеты. Я надеюсь, что все пройдет отлично, все получат удовольствие. Если все будут довольны, то и я буду довольна», — поделилась участница забега Анна Мальникова перед стартом полумарафона.

В первый день старта на дистанцию 5 км вышли подопечные Анна Мальникова, Роман Инютин, Егор Кинжалов, Дмитрий Гавриков и Мария Пужаева. Кроме того, в забеге приняли участие и самостоятельные атлеты с инвалидностью — Стас Богданов и Миша Герасимов. Они преодолели всю дистанцию полумарафона с результатами 2:34.50 и 2:27.37 соответственно.

На территории ЭКСПО, работавшей в рамках полумарафона, фонды «Пари и побеждай» и «Больше, чем можешь» установили совместный шатер. Гости могли согреться горячими напитками, поучаствовать в розыгрыше призов, сделать предсказание на забег, поддержать фонды пожертвованием и даже подержать настоящую спортивную коляску — символ того, что движение доступно каждому.

«Для фонда «Пари и побеждай» невероятно важно поддерживать бегунов с инвалидностью, ведь каждый их шаг — это шаг к равным возможностям. Мы верим, что спорт объединяет, вдохновляет и дает силу преодолевать любые барьеры», — подчеркнула Алина Лебедева, попечитель фонда «Пари и побеждай».

Московский полумарафон стал первым стартом нового инклюзивного бегового сезона для партнерского проекта двух фондов. Уже 4 мая атлеты выйдут на трассу Казанского марафона, 24 мая — на забег «Беги, герой» в Нижнем Новгороде, а в июле — на старт «Северной столицы» в Санкт-Петербурге.