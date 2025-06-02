Роман Костомаров открыл Парижский полумарафон

Фигурист и амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» стал центральной фигурой церемонии открытия IX Парижского полумарафона, проходящего в Челябинской области.

Фигурист дал старт велопробегу, вручил награды призерам забега на дистанции 5 км и отметил местную достопримечательность — точную копию Эйфелевой башни.

«Честно говоря, впервые здесь. Мы часто бывали в Челябинске, в Магнитогорске, и соревнования проходили, и гастроли. А здесь, в Париже, был удивлен увидеть действительно такую копию Эйфелевой башни. Я не ожидал — думал, это просто картинки такие делают или как-то подставляют изображение. Но самое главное — это атмосфера, которая здесь царит, это спорт, это бег, это полумарафон! И люди получают огромное удовольствие. Добирался сюда, в Париж, всю ночь. Приехал утром рано сюда и увидел такое количество людей, участников и зрителей. Это большой праздник», — заявил Костомаров.

Парижский полумарафон пройдет в Челябинской области с 31 мая по 1 июня. В этом году на него заявлено более трех тысяч участников. Благотворительная программа «ДоброFON» выступает генеральным партнером мероприятия.

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