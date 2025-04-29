Ставки
29 апреля, 19:50

«Лига Ставок» представила масштабный редизайн приложения: инновационный интерфейс и умные инструменты для бетторов

Яша 3*3, Ратмир Ронами и Виктор Гусев.
Кибердом.
Презентация новой Лиги Ставок.
Презентация новой Лиги Ставок.
1/4

28 апреля в Кибердоме прошла презентация новой «Лиги Ставок». На ней букмекерская компания представила инновационные разработки в сфере российского беттинга и новое спортивно-развлекательное приложение для игроков.

Новая версия приложения ­- результат амбициозного проекта, направленного на создание современного, технологичного и эффективного инструмента для пользователей. Это продукт, который не только соответствует всем запросам спортивных фанатов, но и опережает их ожидания.

В основу масштабного редизайна лег фокус на контент, максимальное удобство и восприятие для бетторов. В приложении появился новый главный экран с возможностью изменения визуализации событий под клиентов, добавилась развернутая статистика в карточке матчей, отдельная страница под команды и все популярные чемпионаты. Более того, теперь игроки могут смотреть трансляцию матча и одновременно заключать пари, не открывая другой экран, а также воспользоваться большим спортивным новостным разделом. Болельщикам больше не нужно изучать информацию на других сервисах — все доступно под рукой, в приложении «Лиги Ставок».

Презентация новой Лиги Ставок.

Социальная сеть «Сигнал» продолжает удивлять любителей спорта технологичными решениями для общения внутри приложения. Чаты, профили игроков и возможность копировать ставки опытных пользователей в еще более быстром и интерактивном режиме. Особенное и уникальное решение — появление отдельного раздела с финансовой аналитикой ставок пользователей, который показывает сколько они выиграли, в каких матчах, с какими командами. Это дает им чувство уверенности и контроля.

Важный апдейт для VIP-игроков — добавление подробного описания под каждый уровень статуса для того, чтобы клиент понял, какие есть привилегии и как их использовать, как в один клик связаться с персональным менеджером.

И наконец, «Лига Ставок» первой на рынке внедрила микробеттинг. Это технология будущего в индустрии ставок на спорт. Так, матч будет делиться на короткие отрезки от 20 секунд, а пользователь, заключая пари на этот отрезок, может сразу получить свой выигрыш. Иными словами, это быстрые ставки, адреналин и дофамин каждую секунду игры.

Презентация новой Лиги Ставок.

«Беттинг — это не просто ставки на матч. Это про эмоции, азарт, общение, проверку себя и своей интуиции. Мы не просто обновили внешний вид нашего приложения — мы переосмыслили, как должен работать и ощущаться современный спортивный продукт. Умные инструменты и уникальные решения на рынке, благодаря которым приложение стало ярче, удобнее, улучшилась читаемость и восприятие данных, а игроку стало быстрее и легче находить информацию. Нашей целью было сделать лучшее спортивно-развлекательное приложение. Мы уверены, что у нас это получилось. Это новая «Лига Ставок»!» — подчеркнул вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

В этом году «Лига Ставок» уже стала обладателем Международной премии РБ-2025 за лучшее мобильное приложение, а социальная сеть «Сигнал» получила золото на премии E+ в номинации «Специальные аудитории/Community marketing» и «Медиа/Медиаинновация и медиаидея» и бронзу в номинации «Бизнес-вызовы/Запуск нового продукта или услуги».

Презентацию можно посмотреть по ссылке.

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ПМБК". ИНН 7729607406

ERID:2VfnxwcYpV6

