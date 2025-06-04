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Клиенты PARI SECRET провели лигочемпионский уикенд в Сочи в компании Массимо Карреры

Букмекерская компания PARI организовала уик-энд для 50 клиентов клуба PARI SECRET — закрытое мероприятие SECRET POKER SOCHI, главным событием которого стал просмотр финала Лиги чемпионов в компании экс главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Событие прошло с 30 мая по 1 июня в Сочи и на Красной Поляне. В первый день гостей ждал покерный турнир. В отличие от других медиатурниров по покеру VIP-клиенты SECRET смогли сыграть за одним столом с приглашенными звездами. Среди них были легендарный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, один из самых популярных русскоязычных стримеров Recrent, а также менеджер ярких эмоций Luxury Girl и популярные стримерши ELLVI, GENSYXA, mugretnug и sorabi. Развязка турнира получилась драматичной и непредсказуемой, а главный приз забрал Рубен под ником Alloni.

На следующий день участники поиграли в падел на свежем воздухе. Вечером для гостей ивента был организован закрытый просмотр финала Лиги чемпионов в ресторане с панорамным видом на Черное море. Просмотр главного футбольного матча сезона проходил в компании Массимо Карреры. Итальянский специалист активно общался с гостями, делясь своим мнением и видением футбола, а также заряжая присутствующих своей эмоциональностью. Кроме того, главный матч сезона для гостей ивента вживую прокомментировал известный телеведущий и комментатор Михаил Моссаковский.

«SECRET POKER SOCHI получился самым масштабным событием в рамках нашей программы SECRET. Создание особого закрытого клуба, где клиенты могут получить действительно свежий опыт, — это именно то, к чему мы стремились. Впереди участников SECRET ждет еще больше таких ярких ивентов», — отметил СЕО PARI Руслан Медведь.
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