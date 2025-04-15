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15 апреля, 15:00

Каррера станет специальным гостем PARI SECRET POKER SOCHI

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Массимо Каррера.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетит ближайшее мероприятие PARI SECRET, которое пройдет в Сочи.

Мероприятие продлится три дня — с 30 мая по 1 июня. Центральным событием программы станет покерный турнир. Для гостей на второй день запланирован просмотр финала Лиги чемпионов в ресторане с панорамным видом на море и горы. Попасть на PARI SECRET POKER SOCHI смогут только новые или действующие игроки.

Каррера приедет в Сочи специально ради встречи и общения с участниками PARI SECRET в неформальной обстановке. Он проведет с гостями мероприятия все три дня, примет участие в турнире по покеру и посмотрит с ними финал Лиги чемпионов.

Массимо будет не единственным VIP-гостем ивента. В рамках концепции PARI SECRET полный состав участников будет держаться в секрете до специального объявления в телеграм-канале PARI SECRET.

PARI предоставит 25 приглашений на PARI SECRET POKER SOCHI. Их обладателями станут 25 победителей рейтинга «Покер в Сочи», который идет с 7 по 25 апреля. В зачет рейтинга пойдут ставки на любой вид спорта от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.30. Учитываться будут сыгравшие ставки и размер котировок. Чем больше ставок с высокими коэффициентами сыграет, тем выше будут шансы участников рейтинга получить приглашения на секретный ивент.

Участники рейтинга поборются не только за инвайты на SECRET POKER, но и за отдельный призовой фонд: PARI также разыграет среди них 1 500 000 рублей фрибетами.

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