Игнашевич стал амбассадором БЕТСИТИ

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива», рекордсмен по количеству матчей за сборную, 6-кратный чемпион России Сергей Игнашевич подписал эксклюзивное соглашение с букмекерской компанией БЕТСИТИ.

БЕТСИТИ и Игнашевич планируют провести ряд совместных активностей и мероприятий. В планах — розыгрыши и стримы в соцсетях, живое общение с аудиторией и многое другое.

К анонсу сотрудничества букмекер выпустил специальный мерч с силуэтом экс-футболиста в форме сборной и его подписью, который скоро будет разыгран в соцсетях.

Сергей является постоянным участником подкаста о футболе Cappuccino & Catenaccio, выходящего при поддержке БЕТСИТИ.