Ставки
Новости Прогнозы Бизнес
Уведомления
Главная
Ставки
Новости рынка

Ставки

13 мая, 13:30

Игнашевич стал амбассадором БЕТСИТИ

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива», рекордсмен по количеству матчей за сборную, 6-кратный чемпион России Сергей Игнашевич подписал эксклюзивное соглашение с букмекерской компанией БЕТСИТИ.

БЕТСИТИ и Игнашевич планируют провести ряд совместных активностей и мероприятий. В планах — розыгрыши и стримы в соцсетях, живое общение с аудиторией и многое другое.

К анонсу сотрудничества букмекер выпустил специальный мерч с силуэтом экс-футболиста в форме сборной и его подписью, который скоро будет разыгран в соцсетях.

Сергей является постоянным участником подкаста о футболе Cappuccino & Catenaccio, выходящего при поддержке БЕТСИТИ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Игнашевич
Футбол
Читайте также
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Федот

    Амбассадор? Это кто? По русски нельзя?

    14.05.2025

  • sergey stepanov

    Активность от мероприятий чем отличаются? Как посол бренда может стимулировать нести свои кровные в букмекерские конторы и тем более в Бетсити. Странно, конечно, в азартные игры нельзя, в другие игры играть на деньги тоже нельзя, а в букмекерские конторы и на тотализаторы нести кровные можно.

    13.05.2025

  • zg

    ))))))Во во!)

    13.05.2025

  • Denissimo

    Олич да, это было могуче )))

    13.05.2025

  • zg

    Да это все понятно,но мечтать то не вредно и не запрещено!)А по ситуации помечтать то очень даже можно было!)Чем он хуже Олича?!))))

    13.05.2025

  • Denissimo

    да не, не думаю, шибко бэкгранду маловато будет для цски, и это всё понимают, даже он сам )

    13.05.2025

  • Спринт

    Стал амбассадором (.. жуть то каковская ..!). Эх Игнаш, а мог бы стать тренером. Если бы тренерству учится, а не амбассадорил ..**

    13.05.2025

  • zg

    Когда из Балтики свалил,допускаю,вообще о ЦСКА мечтал!)

    13.05.2025

  • Denissimo

    Крылья сорвались, приходицца амбасадорить, ё

    13.05.2025

  • zg

    Потрясающая новость!Явный претендент на новость месяца!Да что там,может и года!

    13.05.2025

  • kelltt

    амба..чем ?

    13.05.2025

    • Атлеты с инвалидностью преодолели марафон в Казани вместе с фондами «Пари и побеждай» и «Больше, чем можешь»

    FEDUK, Дора и ICEGERGERT: ПАРИ ФЕСТ в Нижнем Новгороде объявил первую волну артистов

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости