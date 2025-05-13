Ставки
FEDUK, Дора и ICEGERGERT: ПАРИ ФЕСТ в Нижнем Новгороде объявил первую волну артистов

Музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ, который пройдет 22 и 23 августа в Нижнем Новгороде, анонсировал первую волну музыкального лайн-апа. Стали известны 19 артистов, среди которых Дора, FEDUK, ICEGERGERT и многие другие.

Главное событие лета ПАРИ ФЕСТ пройдет сразу в трех форматах: 22 августа — образовательное шоу «БОЛЬШАЯ ИДЕЯ», 23 августа — основная дневная программа ПАРИ ФЕСТ на «Стрелке» и продолжение ночью в пространстве «ЦЕХ» студии dreamlaser — НАЙТАУТ. Тема фестиваля этого года — ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений.

Первая волна хедлайнеров и участников дневной программы уже подтверждена:

  • FEDUK — автор хитов поколения, чья лирика звучит на репите у миллионов. Его живые выступления — это энергия, романтика и абсолютный вайб лета.

  • Дора — звезда новой волны поп-культуры. Искренняя, дерзкая и абсолютно настоящая — она превращает сцену в личный дневник нараспашку.

  • ICEGERGERT — один из самых обсуждаемых рэперов новой волны. Его треки на верхних строчках всех чартов, а показатели прослушиваний и стримингов рвут все рекорды, он уверенно закрепился как главный герой новой школы.

  • ANIKV — певица и композитор, чувственность и голос которой пробирают до мурашек. Сочетает в своем творчестве элементы хип-хопа, поп и соула.

  • СВИДАНИЕ — это романтика десятых и музыка городской влюбленности. Обаятельные инструменталы тут сливаются с литературой Серебряного века и столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка для всех поколений.

  • Словетский + Levandowskiy Live Band — настоящий голос андеграунда, рэп-артист и поэт Словетский объединяется с Levandowskiy Live Band для уникального концертного проекта, где авторский хип-хоп встречается с живой музыкой.

  • Второй Ка — дуэт из Кыргызстана, который соединяет хип-хоп, постпанк, инди-рок и электронику. Их треки быстро разошлись по соцсетям, а интерес к группе растет с каждым релизом — это голос новой сцены, за которым сейчас внимательно следят.

  • NEMIGA — белорусский электропоп-дуэт, покоривший слушателей сочетанием мужского и женского вокала, их треки звучат в топах, а живые выступления — это всегда атмосфера любви, молодости и светлой грусти.

  • ЛАУД — группа из Уфы, которая превратила русскоязычную электронную сцену в танцпол мечты. Их музыка — это хаус с живыми басами, хип-хоп с мелодией и поп с характером. Каждый концерт — как рейв с душой: ярко, громко и по-настоящему близко.

  • BLIZKEY — молодой артист из Абхазии, который смело смешивает хип-хоп, поп и этнические мотивы, его треки полны мелодичности, тепла и свободы.

  • НЕДРЫ — рэпер с уникальной биографией, сочетающий глубокие тексты и экспериментальные биты.

  • ISHOME — российская электронная артистка, чья музыка погружает в атмосферу гипнотического эмбиента и техно с элементами IDM и future garage. Увидеть ее live — это шанс почувствовать, как звуки становятся частью тебя.

  • СТОУНД — чувственный психоделический инди с густой атмосферой, текстами на надломе и звуком, в который легко провалиться.

  • IZHEVSKI — московский диджей и продюсер, известный своими глубокими хаус-сетами.

  • Lesha Mironov & Mc SND (AVG) — Леша Миронов, диджей и продюсер из Санкт-Петербурга, один из основателей объединения AVG. Его сеты — это смесь актуальных жанров и собственных ремиксов, создающих уникальную атмосферу на танцполе.

  • ILYA DUBROVIN — московский DJ и продюсер, который привносит в минималистичный тех-хаус свежий взгляд и индивидуальность. Его сеты — это органичное сочетание брейкбита, техно и глубокого грува, в которых он использует свой голос как инструмент, выделяя себя среди других артистов.

  • VIOLET NINJA — музыкант, превращающий сеты в атмосферные звуковые путешествия. В треках — полевые записи из разных уголков мира и вокал с философскими текстами, создающий эффект глубокого погружения.

  • SASHA NAIMAN — диджей и продюсер, работающий в жанре техно и хаус.

  • KAZAK — неоклассика в хип-хопе с отсылками к джазу.

ПАРИ ФЕСТ — музыкально-спортивный фестиваль, который второй год подряд проходит на «Стрелке» в Нижнем Новгороде. В 2025 году он возвращается с темой ГЕНЕЗИС, акцентируясь на глубине и насыщенности опыта. Более 15 тысяч гостей станут частью расширенной программы: дневной и ночной музыкальные форматы, киберспорт от титульного партнера PARI, падел, паркур, арт-выставки, гастрономический маркет, авиашоу с участием чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной и образовательное шоу «Большая идея» с выступлением MONOPLAY. Генеральный партнер фестиваля «Билайн» построит многофункциональную скейт спот, на которой пройдут впечатляющие контесты среди спортсменов и тренировки для начинающих скейтбордистов.

