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27 мая 2025, 17:20

Егорян, Степанова и Коваленко презентовали коллекцию одежды, посвященную женскому лидерству

Яна Егорян.
Александра Степанова.
Ксения Коваленко.
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Фехтовальщица Яна Егорян, фигуристка Александра Степанова и футболистка Ксения Коваленко презентовали коллекцию одежды, посвященную пути женщин в карьере и спорте.

Благотворительная программа «ДоброFON» и бренд одежды «Мурмуризм» объединили усилия для создания уникального мерча. Коллекция призвана подчеркнуть способность женщин совмещать любимую профессию с самореализацией в семье.

Александра Степанова.

В капсуле представлены свитер, футболка с вышитым кармашком, сумка для телефона и игрушка «Доброфоня». Все сделано с любовью и с добротой. Даже для любителей котиков подготовили уменьшенную версию добросвитера.

Ксения Коваленко.

Каждый предмет из этой коллекции — не просто стильная вещь, а символ тепла и заботы, связанный руками мам и бабушек, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах! Все средства от продаж будут направлены в центр «Дом для мамы», где женщины и их дети получают шанс на безопасность, поддержку и надежду на светлое будущее.

Выбирайте любую вещь из коллекции по ссылке. И носите добро с удовольствием — оно к лицу каждому!

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