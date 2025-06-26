Ставки
Новости Прогнозы Бизнес
Уведомления
Главная
Ставки
Новости рынка

Ставки

26 июня, 15:35

БЕТСИТИ стал букмекером года по версии премии «Спорт и Россия»

1/2

25 июня в Москве прошла церемония награждения национальной премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни — «Спорт и Россия».

БЕТСИТИ стал лауреатом в двух номинациях: «Букмекер года» и «Лучшая PR-кампания в спорте». При этом жюри премии признали БЕТСИТИ «Букмекером года» второй год подряд.

— Для нас эта награда означает признание упорной 22-летней работы, нашего вклада в развитие спорта, и, самое главное, доверия миллионов клиентов. Эта победа доказывает: надежность, проверенная временем — не просто слова. И мы чувствуем большую ответственность перед нашими многочисленными игроками и партнерами, поэтому и дальше будем стараться оправдывать ваши ожидания.

Спасибо всем, кто идет с нами одним путем. Впереди — новые горизонты и проекты, но наши принципы останутся неизменными: честность, открытость, лояльность и преданность спорту, — сказал СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.

Лучшей PR-кампанией в спорте стал проект БЕТСИТИ Кубок Лиги в Сургуте. Турнир прошел в декабре 2024 года и объединил лучшие футзальные команды страны. Для привлечения внимания к турниру PR-команда реализовала множество идей, главной из которых стал яркий Трофи-тур к коренным жителям региона, хантам, вглубь тайги, а также поездка Кубка на оленей упряжке.

В 2023 году БЕТСИТИ стал лауреатом премии «Спорт и Россия» в четырех номинациях — «Лучший спонсорский спортивный проект в Интернет-СМИ», «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях», «Лучший спортивно-рекламный ролик на ТВ» и «Лучшая концепция продвижения спортивной услуги». В 2024 году БЕТСИТИ признали «Лучшей букмекерской компанией».

Церемония награждения премии прошла в 12-й раз.

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ФОРТУНА". ИНН 616420511

ERID: 2VfnxwUFqwe

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

РФБ и FONBET заключили новое соглашение о сотрудничестве

«Пари и побеждай» и Satanic в первом матче на EWC собрали 90 000 рублей на помощь детям с ПОДА

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости