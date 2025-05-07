Ставки
7 мая, 11:30

Атлеты с инвалидностью преодолели марафон в Казани вместе с фондами «Пари и побеждай» и «Больше, чем можешь»

3 и 4 мая в столице Татарстана состоялся Казанский марафон — крупнейшее спортивное событие, собравшее более 30 000 человек из 25 стран.

Участники Казанского марафона соревновались на дистанциях 42,2, 21,1, 10 и 3 км. Среди десятков тысяч бегунов на старт вышли участники, особенно вдохновляющие своим примером. Благотворительный фонд «Пари и побеждай» совместно с фондом «Больше, чем можешь» вновь предоставили возможность людям с инвалидностью пробежать дистанцию и продемонстрировать, что в спорте не существует преград.

Участие в одном из самых массовых забегов страны приняли атлеты из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ханты-Мансийска, Челябинска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Йошкар-Олы, Альметьевска, Нижнего Новгорода и Казани. Всего на старт вышло более 90 волонтеров и атлетов: 14 тандемов приняли участие в дистанции 10 км, 10 тандемов стартовали на дистанциях 21,1 км и 42,2 км.

Двое атлетов-подопечных финишировали самостоятельно: Анна Мыльникова преодолела свои первые 21,1 км, а Михаил Герасимов пробежал 42,2 км. Общий и лучший итог — успешный финиш всех без исключения участников.

«Мы с огромным удовольствием приехали из Самары на любимый беговой праздник и были рады немного помочь. Также счастливы новым знакомствам. Все очень позитивные и радушные! Поздравляем каждого участника от фонда «Больше, чем можешь» с преодолением своих дистанций: вы все огромные молодцы!» — поделилась участница забега Светлана Баранская.

«Я горд быть частью команды людей с большим сердцем! Стать железным человеком может каждый, а быть тем, кто отдает частичку себя во благо других, по силам лишь самым лучшим. Команда и волонтеры фонда «Больше, чем можешь» — лучшие из лучших! Эмоции наших спортсменов — главная награда для нас! Такой бег мотивирует и воодушевляет», — заявил участник забега Альберт Гайнуллин.

Атлеты соревновались при незабываемой поддержке зрителей и других участников. Аплодисменты и овации в адрес подопечных фондов «Пари и побеждай» и «Больше, чем можешь» придали бегунам дополнительных сил и обеспечили особую атмосферу соревнованиям.

В рамках нового инклюзивного бегового сезона подопечные двух фондов уже соревновались на Московском полумарафоне. Впереди еще два этапа: 24 мая атлеты примут участие в забеге «Беги, герой» в Нижнем Новгороде, а в июле выйдут на старт «Северной столицы» в Санкт-Петербурге.

