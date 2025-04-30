Аршавин, Радимов, Погребняк сыграют в футбол против лыжников и биатлонистов в благотворительном матче «Это все еще я»

19 мая при поддержке благотворительных фондов «Пари и побеждай» и «Дополнительное время» на стадионе «Сапсан Арена» в Москве пройдет благотворительный футбольный матч «Это все еще я». На поле сойдутся легенды отечественного футбола и ярчайшие представители лыжных гонок и биатлона.

В составе футбольной команды зрители увидят обладателей Кубка и Суперкубка УЕФА, призеров чемпионата Европы из легендарной сборной России-2008 — Андрея Аршавина, Владислава Радимова, Владимира Быстрова, Павла Погребняка, Игоря Семшова и других титулованных игроков.

Команду лыжников и биатлонистов будут представлять олимпийские призеры Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, олимпийский чемпион Александр Легков и другие известные российские лыжники и биатлонисты.

«Цель матча «Это все еще я» у нас одна — сделать этот мир лучше. Второй год мы увидим в одной игре представителей абсолютно разных видов спорта — футбола с одной стороны и лыжных гонок и биатлона с другой. Это уникальное противостояние. Где еще можно увидеть вместе на футбольном поле Логинова и Аршавина? Только у нас. Я знаю, молодые спортсмены смотрят на таких звезд, как Андрей Сергеевич, с замиранием. И сыграть против него — это отличная мотивация, которая вдохновит их на подвиги на лыжне», — отмечает организатор матча, ведущий и комментатор Андрей Романов.

Перед началом встречи и во время перерыва в фойе арены будет работать благотворительный аукцион, где гости смогут приобрести памятные вещи спортсменов за пожертвования, сделать фото на память и получить автографы своих кумиров.

«Сыграть в футбол против представителей другого вида спорта всегда интересно и необычно. Думаю, это будет очень зрелищное событие. Но главное, что оно будет важным для поддержки пожилых спортсменов. В конце концов, спорт — это не только трофеи, но и то, что действительно объединяет и помогает», — прокомментировал Андрей Аршавин.

Матч организован в рамках проекта системной поддержки ветеранов спорта «Это все еще я» от благотворительных фондов «Пари и побеждай» и «Дополнительное время». Все собранные средства будут направлены на развитие ветеранского спорта и поддержку возрастных спортсменов — заслуженного тренера России, воспитавшего множество медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира, Сергея Морилова; тренера, мастера спорта, участника многих Олимпиад Виктора Чуркина и других ветеранов. Особенными гостями мероприятия станут сами подопечные благотворительных фондов.

«Матч звезд — отличный способ напомнить, что после спорта есть жизнь! У кого-то она складывается легко и удачно, но, к сожалению, тех, кому нужна помощь, гораздо больше. Так давайте поможем вместе? Приходите поддержать любимых спортсменов! Это ведь не просто матч, это — благодарность. Каждый пас, каждый гол, каждый зритель на «Сапсан Арене» — шанс подарить нашим легендам немного дополнительного времени. Ощущение важности и нужности этому миру. Потому что настоящий спорт никогда не заканчивается. И мы делаем все, чтобы мечты наших спортсменов продолжали сбываться», — поделилась спортивная телеведущая Олеся Серегина.

Приобрести билеты на матч можно по ссылке.