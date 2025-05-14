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14 мая 2025, 21:30

1300 клиентов FONBET посетили матч ЦСКА и «Зенита» в Кубке России

В рамках программы лояльности компания провела акцию среди активных ВИП-клиентов и предложила на выбор посетить финал Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» или забрать фрибет. Более 30% участников предпочли поход на футбол. В результате 1300 человек забронировали 2500 билетов.

Первый матч команд завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ выйдет в суперфинал FONBET Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов (там в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»). Санкт-петербургский «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

По условиям программы лояльности, еженедельно ВИП-клиенты БК FONBET могут получить до 20% в виде кешбэка. Его размер зависит от текущего уровня и статуса клиента.

Всего в программе лояльности предусмотрено 12 уровней и четыре основных статуса. Помимо регулярного кешбэка, клиенты программы участвуют в лотерее «Колесо Удачи», где разыгрываются фрибеты. Игроки со статусом Silver Pro также получают дополнительную возможность компенсировать расходы на посещение ресторана и спортивных мероприятий. Клиенты с уровнем Gold получают доступ к эксклюзивной услуге Консьерж-сервис FONBET: персональный ассистент решает любые повседневные и эксклюзивные задачи — от приобретения лучших билетов на матчи и бронирования ресторанов до поиска редких товаров и организации путешествий под ключ.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

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