28 января в 19-м туре ла лиги встретятся «Жирона» и «Барселона». Игра начнется в 18.15 по московскому времени на Городском стадионе Монтивилли, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на «Okko Спорт». Рассудит команды Алехандро Руис.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом каталонцев. Поставить на них можно за 1.63, это примерно 61% вероятности. Ничью оценили в 4.30 (23%), успех хозяев — в 5.30 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что «Жирона» не уступит гостям, оформите ставку за 2.37.

Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на «Барселону» можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.82, Ф2(-1) — за 2.05.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.72.

Вариант «обе забьют» тоже не исключен и идет за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Барселона»

Многие факты перед матчем говорят в пользу результативности. Сине-гранатовые по традиции выступают очень результативно в рамках ла лиги и забили уже 36 мячей за 17 туров. Больше трети из них (13) на счету Роберта Левандовского. В этом есть проблема — поляк не примет участия в матче.

Но и без него есть кому забивать. Дембеле, Фати и Педри на троих забили 12 мячей. Добавить сюда печальные результаты «Жироны» (семь поражений и шесть ничьих) — вырисовывается яркий матч для каталонцев.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.