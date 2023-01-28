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Сегодня, 13:15

«Жирона» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 28 января 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Жирона» — «Барселона» 28 января 2023 года
Артем Белинин
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Ансу Фати.
Фото Global Look Press

28 января в 19-м туре ла лиги встретятся «Жирона» и «Барселона». Игра начнется в 18.15 по московскому времени на Городском стадионе Монтивилли, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на «Okko Спорт». Рассудит команды Алехандро Руис.

Испания. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 18:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом каталонцев. Поставить на них можно за 1.63, это примерно 61% вероятности. Ничью оценили в 4.30 (23%), успех хозяев — в 5.30 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что «Жирона» не уступит гостям, оформите ставку за 2.37.

Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на «Барселону» можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.82, Ф2(-1) — за 2.05.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.72.

Вариант «обе забьют» тоже не исключен и идет за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.50.

Роберт Левандовски. «Жирона» — «Барселона»: отсутствие Левандовски не помешает каталонцам сохранить отрыв от «Реала»

Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Барселона»

Многие факты перед матчем говорят в пользу результативности. Сине-гранатовые по традиции выступают очень результативно в рамках ла лиги и забили уже 36 мячей за 17 туров. Больше трети из них (13) на счету Роберта Левандовского. В этом есть проблема — поляк не примет участия в матче.

Но и без него есть кому забивать. Дембеле, Фати и Педри на троих забили 12 мячей. Добавить сюда печальные результаты «Жироны» (семь поражений и шесть ничьих) — вырисовывается яркий матч для каталонцев.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

Футбол
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ФК Барселона
ФК Жирона
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Елена Рыбакина — Арина Соболенко: прогноз на финал Australian Open 28 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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