«Зенит» — «Спартак»: Нагучев считает, что красно-белые возьмут очки в Санкт-Петербурге
24 августа в 17.30 по московскому времени «Зенит» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.
В какой форме «Зенит»
«Зенит» блестяще выступает в этом сезоне. В первой официальной встрече петербуржцы обыграли «Краснодар» в Суперкубке России (4:2). Также сине-бело-голубые завершили победами матчи против «Факела» (3:0) и «Рубина» (1:0) на групповом этапе FONBET Кубка России. А в РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0) и «Ростов» (5:0), одолел московское «Динамо» (1:0) и сыграл вничью с «Химками» (1:1). После пяти туров подопечные Сергея Семака набрали 13 очков. Они лидируют в чемпионате, опережая на один балл московское «Динамо» и «Локомотив».
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В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» демонстрирует очень высокую эффективность как в атаке, так и в защите. Петербуржцы занимают первое место в чемпионате по забитым (15) и пропущенным мячам (1). С самого старта сезона в великолепной форме находится новичок команды Максим Глушенков, возглавляющий список лучших бомбардиров премьер-лиги (7 голов). Правда, в последней встрече с «Химками» он получил травму и теперь пропустит следующий матч со «Спартаком». Кроме того, против красно-белых не сыграет Вендел, который с шестью результативными передачами лидирует в РПЛ по ассистам.
В какой форме «Спартак»
«Спартак» неплохо стартовал в новом сезоне чемпионата России. В первых пяти турах москвичи уступили «Оренбургу» (0:2), победили «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0), сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и не оставили шансов «Факелу» (3:0). Набрав 10 очков, красно-белые располагаются на четвертой позиции в таблице. Их отставание от лидирующего «Зенита» составляет три балла. Еще более удачно команда проводит текущий розыгрыш FONBET Кубка России. В двух матчах группового этапа подопечные Деяна Станковича разгромили московское «Динамо» (3:0) и «Крылья Советов» (3:0).
В этом сезоне РПЛ «Спартак» хорошо обороняется и делит второе место с московским «Динамо» и «Краснодаром» по пропущенным мячам (по 3). При этом пока красно-белые нестабильно действуют в нападении. Они не сумели поразить ворота «Оренбурга» и «Ахмата», но в то же время забили по три гола «Химкам», «Крыльям Советов» и «Факелу». В атаке москвичей ведущую роль играют Манфред Угальде и Эсекьель Барко. Во всех турнирах Угальде записал на свой счет пять мячей, а Барко отметился двумя голами и тремя ассистами.
«Зенит» — «Спартак»: статистика личных встреч
Очные противостояния команд проходят с преимуществом «Зенита». В пяти предыдущих матчах во всех турнирах петербуржцы одержали три победы при двух ничьих. В прошлом сезоне РПЛ сине-бело-голубые обыграли красно-белых в первом круге (3:1), а в ответной встрече соперники поделили очки (0:0). После этого «Зенит» прошел «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1 и 0:0).
Прогноз Романа Нагучева на матч «Зенит» — «Спартак» 24 августа
«И «Зениту», и «Спартаку» удался старт нового сезона. Однако стоит учитывать, что у хозяев матч пропустят Глушенков и Вендел, которые представляют главную опасность в составе сине-бело-голубых. При этом «Спартак» уже 12 лет не побеждал в Санкт-Петербурге, так что «Зенит» не перестает быть фаворитом, даже несмотря на то что у красно-белых раззабивался Угальде. Тем не менее я думаю, что будет ничья. Все-таки у «Зенита» есть кадровые проблемы, а «Спартак» в гостях наверняка сыграет осторожно. Поэтому этот результат будет довольно выгоден для обеих команд», — считает Нагучев.
На ничью в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 3.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
7
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0