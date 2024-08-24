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«Зенит» — «Спартак»: Нагучев считает, что красно-белые возьмут очки в Санкт-Петербурге

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Манфред Угальте.
Фото Global Look Press

24 августа в 17.30 по московскому времени «Зенит» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

В какой форме «Зенит»

«Зенит» блестяще выступает в этом сезоне. В первой официальной встрече петербуржцы обыграли «Краснодар» в Суперкубке России (4:2). Также сине-бело-голубые завершили победами матчи против «Факела» (3:0) и «Рубина» (1:0) на групповом этапе FONBET Кубка России. А в РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0) и «Ростов» (5:0), одолел московское «Динамо» (1:0) и сыграл вничью с «Химками» (1:1). После пяти туров подопечные Сергея Семака набрали 13 очков. Они лидируют в чемпионате, опережая на один балл московское «Динамо» и «Локомотив».

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В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» демонстрирует очень высокую эффективность как в атаке, так и в защите. Петербуржцы занимают первое место в чемпионате по забитым (15) и пропущенным мячам (1). С самого старта сезона в великолепной форме находится новичок команды Максим Глушенков, возглавляющий список лучших бомбардиров премьер-лиги (7 голов). Правда, в последней встрече с «Химками» он получил травму и теперь пропустит следующий матч со «Спартаком». Кроме того, против красно-белых не сыграет Вендел, который с шестью результативными передачами лидирует в РПЛ по ассистам.

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В какой форме «Спартак»

«Спартак» неплохо стартовал в новом сезоне чемпионата России. В первых пяти турах москвичи уступили «Оренбургу» (0:2), победили «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0), сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и не оставили шансов «Факелу» (3:0). Набрав 10 очков, красно-белые располагаются на четвертой позиции в таблице. Их отставание от лидирующего «Зенита» составляет три балла. Еще более удачно команда проводит текущий розыгрыш FONBET Кубка России. В двух матчах группового этапа подопечные Деяна Станковича разгромили московское «Динамо» (3:0) и «Крылья Советов» (3:0).

В этом сезоне РПЛ «Спартак» хорошо обороняется и делит второе место с московским «Динамо» и «Краснодаром» по пропущенным мячам (по 3). При этом пока красно-белые нестабильно действуют в нападении. Они не сумели поразить ворота «Оренбурга» и «Ахмата», но в то же время забили по три гола «Химкам», «Крыльям Советов» и «Факелу». В атаке москвичей ведущую роль играют Манфред Угальде и Эсекьель Барко. Во всех турнирах Угальде записал на свой счет пять мячей, а Барко отметился двумя голами и тремя ассистами.

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«Зенит» — «Спартак»: статистика личных встреч

Очные противостояния команд проходят с преимуществом «Зенита». В пяти предыдущих матчах во всех турнирах петербуржцы одержали три победы при двух ничьих. В прошлом сезоне РПЛ сине-бело-голубые обыграли красно-белых в первом круге (3:1), а в ответной встрече соперники поделили очки (0:0). После этого «Зенит» прошел «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1 и 0:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Зенит» — «Спартак» 24 августа

«И «Зениту», и «Спартаку» удался старт нового сезона. Однако стоит учитывать, что у хозяев матч пропустят Глушенков и Вендел, которые представляют главную опасность в составе сине-бело-голубых. При этом «Спартак» уже 12 лет не побеждал в Санкт-Петербурге, так что «Зенит» не перестает быть фаворитом, даже несмотря на то что у красно-белых раззабивался Угальде. Тем не менее я думаю, что будет ничья. Все-таки у «Зенита» есть кадровые проблемы, а «Спартак» в гостях наверняка сыграет осторожно. Поэтому этот результат будет довольно выгоден для обеих команд», — считает Нагучев.

На ничью в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 3.95.

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Футбол
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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