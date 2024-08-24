24 августа в РПЛ состоится самое ожидаемое противостояние в российском футболе — «Зенит» дома примет «Спартак». Игра на «Газпром Арене» начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», эфир стартует в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.00, что примерно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (27%), успех «Спартака» — за 4.00 (23%).

Если красно-белые в третий раз подряд не уступят в Санкт-Петербурге (Х2), сыграет пари за 1.85.

ТБ 2.5 предложено взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.97. Условие «обе забьют» оценено в 1.75, «обе забьют — нет» — в 2.10.

На то, что «Зенит» превзойдет «Спартак» по ударам в створ, коэффициент — 1.65. Ничья идет за 8.50, триумф гостей — за 2.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» всегда вызывают особое напряжение не только у игроков и болельщиков, но и у судей. Никто не хочет ошибиться и быть и столкнуться с очень большими неприятностями. Поэтому арбитры будут досконально изучать самые малейшие эпизоды, которые способны повлиять на исход встречи. А таких в этом противостоянии будет достаточно.

Рекомендуемая ставка: в матче будет видеоповтор за 2.25.