«Зенит» — «Спартак»: у судей не будет права на ошибку
24 августа в РПЛ состоится самое ожидаемое противостояние в российском футболе — «Зенит» дома примет «Спартак». Игра на «Газпром Арене» начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», эфир стартует в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.00, что примерно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (27%), успех «Спартака» — за 4.00 (23%).
Если красно-белые в третий раз подряд не уступят в Санкт-Петербурге (Х2), сыграет пари за 1.85.
ТБ 2.5 предложено взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.97. Условие «обе забьют» оценено в 1.75, «обе забьют — нет» — в 2.10.
На то, что «Зенит» превзойдет «Спартак» по ударам в створ, коэффициент — 1.65. Ничья идет за 8.50, триумф гостей — за 2.60.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 7.50.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»
Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» всегда вызывают особое напряжение не только у игроков и болельщиков, но и у судей. Никто не хочет ошибиться и быть и столкнуться с очень большими неприятностями. Поэтому арбитры будут досконально изучать самые малейшие эпизоды, которые способны повлиять на исход встречи. А таких в этом противостоянии будет достаточно.
Рекомендуемая ставка: в матче будет видеоповтор за 2.25.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
7
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0