Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:20

«Зенит» — «Спартак»: у судей не будет права на ошибку

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 24 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

24 августа в РПЛ состоится самое ожидаемое противостояние в российском футболе — «Зенит» дома примет «Спартак». Игра на «Газпром Арене» начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», эфир стартует в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.00, что примерно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (27%), успех «Спартака» — за 4.00 (23%).

Если красно-белые в третий раз подряд не уступят в Санкт-Петербурге (Х2), сыграет пари за 1.85.

ТБ 2.5 предложено взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.97. Условие «обе забьют» оценено в 1.75, «обе забьют — нет» — в 2.10.

На то, что «Зенит» превзойдет «Спартак» по ударам в створ, коэффициент — 1.65. Ничья идет за 8.50, триумф гостей — за 2.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 7.50.

Арне Слот (&laquo;Ливерпуль&raquo;). Слот бодро дебютировал в «Ливерпуле» — пока справляется даже без трансферов. В первой домашней игре сезона проблем тоже не будет

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» всегда вызывают особое напряжение не только у игроков и болельщиков, но и у судей. Никто не хочет ошибиться и быть и столкнуться с очень большими неприятностями. Поэтому арбитры будут досконально изучать самые малейшие эпизоды, которые способны повлиять на исход встречи. А таких в этом противостоянии будет достаточно.

Рекомендуемая ставка: в матче будет видеоповтор за 2.25.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Старший сын Аршавина в Большом театре, дочь — участница шоу «Танцы на ТНТ», второй сын-футболист и фанат «Спартака». У легенды «Зенита» родился пятый ребенок
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Акрон»: где смотреть матч РПЛ 24 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

«Факел» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 24 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости