«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Селюка на матч Суперкубка России 9 июля 2022 года
Противостояние «Зенита» и «Спартака» — одно из самых горячих в российском футболе. 9 июля 2022 года команды проведут очередной матч друг с другом и поборются за первый трофей сезона-2022/23 — Суперкубок России. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, главный арбитр матча — Владимир Москалев. За прямой трансляцией можно будет наблюдать на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безусловным фаворитом: поставить на победу команды Сергея Семака в основное время можно с коэффициентом 1.57, это примерно 62% вероятности. Успех «Спартака» оценен в 6.40 (16%) — это самый маловероятный исход встречи, красно-белые не обыгрывали команду из Санкт-Петербурга в официальных матчах с ноября 2017-го. На ничью предложена котировка 4.30 (22%).
Футбольный агент Дмитрий Селюк согласен с экспертами и тоже видит «Зенит» значительным фаворитом встречи. Его прогноз — победа хозяев с форой (-1.5).
«Безусловно, «Спартак» будет стараться, особенно учитывая, что матч пройдет на домашней арене «Зенита». Но по идее, как мне кажется, «Зенит» должен выиграть у в два мяча.
Моя ставка на матч Суперкубка — победа «Зенита» с форой минус полтора. Это не вызывает никаких сомнений", — заявил Селюк Metaratings.
В букмекерской компании БЕТСИТИ на этот вариант можно поставить за 2.42.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -