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«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Селюка на матч Суперкубка России 9 июля 2022 года

Прогноз экспертов на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года
Артемий Кутейников
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Квинси Промес в финале Кубка России.
Фото Global Look Press

Противостояние «Зенита» и «Спартака» — одно из самых горячих в российском футболе. 9 июля 2022 года команды проведут очередной матч друг с другом и поборются за первый трофей сезона-2022/23 — Суперкубок России. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, главный арбитр матча — Владимир Москалев. За прямой трансляцией можно будет наблюдать на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безусловным фаворитом: поставить на победу команды Сергея Семака в основное время можно с коэффициентом 1.57, это примерно 62% вероятности. Успех «Спартака» оценен в 6.40 (16%) — это самый маловероятный исход встречи, красно-белые не обыгрывали команду из Санкт-Петербурга в официальных матчах с ноября 2017-го. На ничью предложена котировка 4.30 (22%).

Футбольный агент Дмитрий Селюк согласен с экспертами и тоже видит «Зенит» значительным фаворитом встречи. Его прогноз — победа хозяев с форой (-1.5).

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«Безусловно, «Спартак» будет стараться, особенно учитывая, что матч пройдет на домашней арене «Зенита». Но по идее, как мне кажется, «Зенит» должен выиграть у в два мяча.

Моя ставка на матч Суперкубка — победа «Зенита» с форой минус полтора. Это не вызывает никаких сомнений", — заявил Селюк Metaratings.

В букмекерской компании БЕТСИТИ на этот вариант можно поставить за 2.42.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Сенникова на матч Суперкубка России 9 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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