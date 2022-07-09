Противостояние «Зенита» и «Спартака» — одно из самых горячих в российском футболе. 9 июля 2022 года команды проведут очередной матч друг с другом и поборются за первый трофей сезона-2022/23 — Суперкубок России. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, главный арбитр матча — Владимир Москалев. За прямой трансляцией можно будет наблюдать на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безусловным фаворитом: поставить на победу команды Сергея Семака в основное время можно с коэффициентом 1.57, это примерно 62% вероятности. Успех «Спартака» оценен в 6.40 (16%) — это самый маловероятный исход встречи, красно-белые не обыгрывали команду из Санкт-Петербурга в официальных матчах с ноября 2017-го. На ничью предложена котировка 4.30 (22%).

Футбольный агент Дмитрий Селюк согласен с экспертами и тоже видит «Зенит» значительным фаворитом встречи. Его прогноз — победа хозяев с форой (-1.5).

«Безусловно, «Спартак» будет стараться, особенно учитывая, что матч пройдет на домашней арене «Зенита». Но по идее, как мне кажется, «Зенит» должен выиграть у в два мяча.

Моя ставка на матч Суперкубка — победа «Зенита» с форой минус полтора. Это не вызывает никаких сомнений", — заявил Селюк Metaratings.

В букмекерской компании БЕТСИТИ на этот вариант можно поставить за 2.42.