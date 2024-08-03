3 августа «Зенит» примет «Ростов» в третьем туре РПЛ. Игра на «Газпром Арене» стартует в 17.30 по московскому времени. А прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» — в 17.20 мск. Главный арбитр поединка — Виталий Мешков.

По мнению букмекеров, сине-бело-голубые уверенно заберут три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 72% вероятности. Выигрыш «Ростова» предложили с котировкой 10.00 (10%). Ничья доступна за 5.40 (18%).

Победа действующих чемпионов России с форой (-1.5) идет за 1.95. Ф(+1.5) на желто-синих ждет вас за 1.88.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17. Рынок «обе забьют» дали за 2.17, обратный вариант — за 1.70.

В каждой из четырех предыдущих игр петербуржцы отличились как минимум трижды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола представлен за 2.40.

Команда Сергея Семака не пропустила в трех матчах подряд. На продолжение серии можно поставить за 1.85.

Три наиболее вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают как раз на победу сине-бело-голубых с сухим счетом: