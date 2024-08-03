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Сегодня, 14:15

«Зенит» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 3 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Даниил Глебов («Ростов»).
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

3 августа «Зенит» примет «Ростов» в третьем туре РПЛ. Игра на «Газпром Арене» стартует в 17.30 по московскому времени. А прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» — в 17.20 мск. Главный арбитр поединка — Виталий Мешков.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

По мнению букмекеров, сине-бело-голубые уверенно заберут три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 72% вероятности. Выигрыш «Ростова» предложили с котировкой 10.00 (10%). Ничья доступна за 5.40 (18%).

Победа действующих чемпионов России с форой (-1.5) идет за 1.95. Ф(+1.5) на желто-синих ждет вас за 1.88.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17. Рынок «обе забьют» дали за 2.17, обратный вариант — за 1.70.

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В каждой из четырех предыдущих игр петербуржцы отличились как минимум трижды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола представлен за 2.40.

Команда Сергея Семака не пропустила в трех матчах подряд. На продолжение серии можно поставить за 1.85.

Три наиболее вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают как раз на победу сине-бело-голубых с сухим счетом:

  • 2:0 — за 6.50;
  • 1:0 — за 7.50;
  • 3:0 — за 9.00.
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«Акрон» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 3 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

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Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
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 4
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И К Ж
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Динамо

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 2 1 0
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