«Зенит» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 3 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
3 августа «Зенит» примет «Ростов» в третьем туре РПЛ. Игра на «Газпром Арене» стартует в 17.30 по московскому времени. А прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» — в 17.20 мск. Главный арбитр поединка — Виталий Мешков.
По мнению букмекеров, сине-бело-голубые уверенно заберут три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 72% вероятности. Выигрыш «Ростова» предложили с котировкой 10.00 (10%). Ничья доступна за 5.40 (18%).
Победа действующих чемпионов России с форой (-1.5) идет за 1.95. Ф(+1.5) на желто-синих ждет вас за 1.88.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17. Рынок «обе забьют» дали за 2.17, обратный вариант — за 1.70.
В каждой из четырех предыдущих игр петербуржцы отличились как минимум трижды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола представлен за 2.40.
Команда Сергея Семака не пропустила в трех матчах подряд. На продолжение серии можно поставить за 1.85.
Три наиболее вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают как раз на победу сине-бело-голубых с сухим счетом:
- 2:0 — за 6.50;
- 1:0 — за 7.50;
- 3:0 — за 9.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0