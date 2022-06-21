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«Зенит» — «Нижний Новгород»: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 21 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция игры «Зенит» — «Нижний Новгород» 21 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Ерохин.
Фото Global Look Press

21 июня 2022 года стартует межсезонный товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер». В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.30 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Кубок Матч Премьер.
21 июн, 20:00. Смена (Санкт-Петербург)
Зенит
Нижний Новгород

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех чемпионов России можно взять с коэффициентом 1.41, это около 71% вероятности исхода. Ничья идет за 4.80 (20%), успех «Нижнего Новгорода» — за 7.40 (9%).

Поставив 1000 рублей на победу гостей, выплата в случае нужного исхода составит 7400 рублей, а чистая прибыль — 6400 рублей.

На то, что клуб из Нижнего сдержит лучшую команду страны в основное время, коэффициент 2.90.

Но если считаете, что этот вариант ненадежный, возьмите Ф2(+1.5) за 1.71. В противовес идет Ф1(-1.5) за 2.00.

Аналитики ждут результативного матча, так как соперники выступят неосновными составами и прибегнут к большому количеству замен по ходу игры. Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.62, ТМ 2.5 — 2.30.

Также высока вероятность, что обе команды поразят ворота соперника. Обмен голами идет за 1.69, обратный исход доступен за 2.04.

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Если вы считаете, что в матче будет пенальти, то можете поставить на это событие за 2.90, а на удаление — за 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета подтверждают преимущество хозяев:

  • 2:0 в пользу «Зенита» идет за 7.00;

  • 1:0 — за 7.70;

  • 2:1 — за 7.90.

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ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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