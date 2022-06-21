21 июня 2022 года стартует межсезонный товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер». В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.30 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех чемпионов России можно взять с коэффициентом 1.41, это около 71% вероятности исхода. Ничья идет за 4.80 (20%), успех «Нижнего Новгорода» — за 7.40 (9%).

Поставив 1000 рублей на победу гостей, выплата в случае нужного исхода составит 7400 рублей, а чистая прибыль — 6400 рублей.

На то, что клуб из Нижнего сдержит лучшую команду страны в основное время, коэффициент 2.90.

Но если считаете, что этот вариант ненадежный, возьмите Ф2(+1.5) за 1.71. В противовес идет Ф1(-1.5) за 2.00.

Аналитики ждут результативного матча, так как соперники выступят неосновными составами и прибегнут к большому количеству замен по ходу игры. Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.62, ТМ 2.5 — 2.30.

Также высока вероятность, что обе команды поразят ворота соперника. Обмен голами идет за 1.69, обратный исход доступен за 2.04.

Если вы считаете, что в матче будет пенальти, то можете поставить на это событие за 2.90, а на удаление — за 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета подтверждают преимущество хозяев: