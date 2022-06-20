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Сегодня, 19:15

«Зенит» — «Нижний Новгород»: Александр Елагин предсказал результативную игру в Кубке Матч Премьер

Прогноз экспертов на игру «Кубка Матч Премьер» «Зенит» — «Нижний Новгород» 21 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Зенит».
Фото Global Look Press

21 июня 2022 года начнется товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер». В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.30 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Кубок Матч Премьер.
21 июн, 20:00. Смена (Санкт-Петербург)
Зенит
Нижний Новгород

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех чемпионов России можно взять с коэффициентом 1.41, это около 71% вероятности исхода. Ничья идет за 4.80 (20%), успех «Нижнего Новгорода» — за 7.40 (9%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 4800 рублей и чистую прибыль 3800 рублей.

Победа «Зенита» в матче идет за 1.25, «Нижнего» — за 4.00.

Известный комментатор Александр Елагин призывает обратить внимание на голы в матче. Он считает, что командам по силам хотя бы по разу поразить ворота друг друга.

«Команды РПЛ начинают подготовку к новому сезону. 21 мая «Нижний Новгород» в заключительном туре РПЛ вырвал важнейшую победу у Зенита (1:0), обезопасив себя и от вылета из элиты, и от стыковых игр. Теперь команды сразятся в пятом розыгрыше «Кубка Матч Премьер».

 
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Новый сезон, новый тренер, новое название для «Нижнего Новгорода». В том, что явным фаворитом матча является «Зенит», сомневаться не приходится. Однако я не ожидаю много голов. «Зенит» потерял Дзюбу, но приобрел Бакаева. Но в подобных встречах обычно дают шанс молодежи и резервистам. Думаю, здесь у команд более равные шансы, а мы увидим голы с обеих сторон», — цитирует Елагина Stavka.tv.

В букмекерской компании БЕТСИТИ вариант «обе забьют» вы найдете с привлекательным коэффициентом 1.69.

 

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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«Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз на игру «Кубка Матч Премьер» 21 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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