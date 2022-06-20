21 июня 2022 года начнется товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер». В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.30 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех чемпионов России можно взять с коэффициентом 1.41, это около 71% вероятности исхода. Ничья идет за 4.80 (20%), успех «Нижнего Новгорода» — за 7.40 (9%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 4800 рублей и чистую прибыль 3800 рублей.

Победа «Зенита» в матче идет за 1.25, «Нижнего» — за 4.00.

Известный комментатор Александр Елагин призывает обратить внимание на голы в матче. Он считает, что командам по силам хотя бы по разу поразить ворота друг друга.

«Команды РПЛ начинают подготовку к новому сезону. 21 мая «Нижний Новгород» в заключительном туре РПЛ вырвал важнейшую победу у Зенита (1:0), обезопасив себя и от вылета из элиты, и от стыковых игр. Теперь команды сразятся в пятом розыгрыше «Кубка Матч Премьер».

Новый сезон, новый тренер, новое название для «Нижнего Новгорода». В том, что явным фаворитом матча является «Зенит», сомневаться не приходится. Однако я не ожидаю много голов. «Зенит» потерял Дзюбу, но приобрел Бакаева. Но в подобных встречах обычно дают шанс молодежи и резервистам. Думаю, здесь у команд более равные шансы, а мы увидим голы с обеих сторон», — цитирует Елагина Stavka.tv.

В букмекерской компании БЕТСИТИ вариант «обе забьют» вы найдете с привлекательным коэффициентом 1.69.