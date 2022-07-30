«Зенит» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2022 года
В третьем туре чемпионата России состоится суперматч — «Зенит» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет «Локомотив». Игра начнется в 17.30 по московскому времени и будет в прямом эфире показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.00 мск. Обслужить встречу доверено Сергею Карасеву.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали «Зенит» безоговорочным фаворитом матча. Победа сине-бело-голубых доступна за 1.35, это примерно 74% вероятности. Даже ничья идет за несоизмеримые 5.80 (16%), а успех «Локомотива» вообще за 8.10 (10%).
Верите, что железнодорожники нанесут чемпиону первое поражение в сезоне? Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 8100 рублей.
При этом даже вариант «Локомотив» не проиграет" оценен в 3.40.
Обычно соперники очень результативно играют друг с другом в Санкт-Петербурге: в последних четырех матчах легко пробивали «верх». На тотал больше 2.5 мяча котировка 1.50, на ТМ 2.5 — 2.60.
Вариант «обе забьют» — также частый гость матчей с участием «Зенита» и «Локомотива». Учитывая, как хороши команды в атаке, можно смело взять этот вариант за 1.80. Отсутствие обмена голами идет за 2.00.
В первом туре москвичи играли в большинстве после удаления в составе «Нижнего Новгорода», а во втором — в меньшинстве после изгнания Бека-Бека в игре с «Ростовом». Продолжится ли серия красных карточек во встречах с участием железнодорожников? Коэффициент на это — 2.95.
Самый вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу хозяев за 7.10.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»
В этом матче стоит оттолкнуться от результативности гостей. «Локомотив» в 2022 году не забил только в двух матчах — «Енисею» в БЕТСИТИ Кубке России и «Краснодару» в РПЛ. Благодаря Изидору и другим легионерам фанаты москвичей забыли, что значит скучный и нерезультативный футбол.
Против «Зенита» атакующая линия железнодорожников получит свободу, потому что именно соперник будет действовать позиционно. Молодые легионеры «Локо» будут готовы убежать от защитников и создать гол, что они и сделают.
Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1