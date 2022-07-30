В третьем туре чемпионата России состоится суперматч — «Зенит» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет «Локомотив». Игра начнется в 17.30 по московскому времени и будет в прямом эфире показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.00 мск. Обслужить встречу доверено Сергею Карасеву.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали «Зенит» безоговорочным фаворитом матча. Победа сине-бело-голубых доступна за 1.35, это примерно 74% вероятности. Даже ничья идет за несоизмеримые 5.80 (16%), а успех «Локомотива» вообще за 8.10 (10%).

Верите, что железнодорожники нанесут чемпиону первое поражение в сезоне? Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 8100 рублей.

При этом даже вариант «Локомотив» не проиграет" оценен в 3.40.

Обычно соперники очень результативно играют друг с другом в Санкт-Петербурге: в последних четырех матчах легко пробивали «верх». На тотал больше 2.5 мяча котировка 1.50, на ТМ 2.5 — 2.60.

Вариант «обе забьют» — также частый гость матчей с участием «Зенита» и «Локомотива». Учитывая, как хороши команды в атаке, можно смело взять этот вариант за 1.80. Отсутствие обмена голами идет за 2.00.

В первом туре москвичи играли в большинстве после удаления в составе «Нижнего Новгорода», а во втором — в меньшинстве после изгнания Бека-Бека в игре с «Ростовом». Продолжится ли серия красных карточек во встречах с участием железнодорожников? Коэффициент на это — 2.95.

Самый вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу хозяев за 7.10.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

В этом матче стоит оттолкнуться от результативности гостей. «Локомотив» в 2022 году не забил только в двух матчах — «Енисею» в БЕТСИТИ Кубке России и «Краснодару» в РПЛ. Благодаря Изидору и другим легионерам фанаты москвичей забыли, что значит скучный и нерезультативный футбол.

Против «Зенита» атакующая линия железнодорожников получит свободу, потому что именно соперник будет действовать позиционно. Молодые легионеры «Локо» будут готовы убежать от защитников и создать гол, что они и сделают.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет за 1.65.