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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Игроки «Зенита» празднуют гол.
Фото Global Look Press

В третьем туре чемпионата России состоится суперматч — «Зенит» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет «Локомотив». Игра начнется в 17.30 по московскому времени и будет в прямом эфире показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.00 мск. Обслужить встречу доверено Сергею Карасеву.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали «Зенит» безоговорочным фаворитом матча. Победа сине-бело-голубых доступна за 1.35, это примерно 74% вероятности. Даже ничья идет за несоизмеримые 5.80 (16%), а успех «Локомотива» вообще за 8.10 (10%).

Верите, что железнодорожники нанесут чемпиону первое поражение в сезоне? Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 8100 рублей.

При этом даже вариант «Локомотив» не проиграет" оценен в 3.40.

Обычно соперники очень результативно играют друг с другом в Санкт-Петербурге: в последних четырех матчах легко пробивали «верх». На тотал больше 2.5 мяча котировка 1.50, на ТМ 2.5 — 2.60.

Вариант «обе забьют» — также частый гость матчей с участием «Зенита» и «Локомотива». Учитывая, как хороши команды в атаке, можно смело взять этот вариант за 1.80. Отсутствие обмена голами идет за 2.00.

В первом туре москвичи играли в большинстве после удаления в составе «Нижнего Новгорода», а во втором — в меньшинстве после изгнания Бека-Бека в игре с «Ростовом». Продолжится ли серия красных карточек во встречах с участием железнодорожников? Коэффициент на это — 2.95.

Самый вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу хозяев за 7.10.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

В этом матче стоит оттолкнуться от результативности гостей. «Локомотив» в 2022 году не забил только в двух матчах — «Енисею» в БЕТСИТИ Кубке России и «Краснодару» в РПЛ. Благодаря Изидору и другим легионерам фанаты москвичей забыли, что значит скучный и нерезультативный футбол.

Против «Зенита» атакующая линия железнодорожников получит свободу, потому что именно соперник будет действовать позиционно. Молодые легионеры «Локо» будут готовы убежать от защитников и создать гол, что они и сделают.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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«Факел» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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