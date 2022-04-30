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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 30 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Юри Алберто и Александр Ерохин («Зенит»).
Фото Global Look Press

30 апреля 2022 года «Зенит» встретится с «Локомотивом» в центральном матче 27-го тура РПЛ. Игра на «Газпром Арене» начнется в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию на сайте matchtv.ru включайте за полчаса до стартового свистка арбитра Владимира Москалева. Также встречу можно увидеть на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом: на победу «Зенита» предложен крошечный коэффициент 1.27, что составляет примерно 77% вероятности. Успех «Локомотива» оценен фантастическими 11.0 (8%), котировка на ничью практически в два раза ниже — 6.30 (15%).

Если «Локомотив» все-таки обыграет лидера РПЛ, то ставка в 1 000 рублей на него обернется выплатой 11 000 рублей.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа хозяев со счетом 2:0, на такой результат предложена котировка 6.70. За 7.70 и 7.90 идут разгромы железнодорожников со счетом 4:0 и 3:0 соответственно.

Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола оценен в 2.02, тотал меньше можно взять за 1.79. ТБ 1.5 в исполнении «Локомотива» предложен с котировкой 4.50, ТМ идет за 1.20.

Общий тотал больше 3.5 мяча можно оформить с коэффициентом 2.20, меньше — за 1.67.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

Команда из Санкт-Петербурга не проигрывает в РПЛ на протяжении 15 игр. Вряд ли ослабленный «Локомотив» сможет навязать борьбу лидеру лиги: в последних трех турах «железнодорожники» справились только с «Нижним Новгородом» (2:1), и то с трудом. Также есть вероятность, что игра получится результативной: «Локомотив» пропускает в среднем больше гола за игру, «Зенит» забивает больше двух.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.48.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Краснодар» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 30 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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