30 апреля 2022 года «Зенит» встретится с «Локомотивом» в центральном матче 27-го тура РПЛ. Игра на «Газпром Арене» начнется в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию на сайте matchtv.ru включайте за полчаса до стартового свистка арбитра Владимира Москалева. Также встречу можно увидеть на телеканале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом: на победу «Зенита» предложен крошечный коэффициент 1.27, что составляет примерно 77% вероятности. Успех «Локомотива» оценен фантастическими 11.0 (8%), котировка на ничью практически в два раза ниже — 6.30 (15%).

Если «Локомотив» все-таки обыграет лидера РПЛ, то ставка в 1 000 рублей на него обернется выплатой 11 000 рублей.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа хозяев со счетом 2:0, на такой результат предложена котировка 6.70. За 7.70 и 7.90 идут разгромы железнодорожников со счетом 4:0 и 3:0 соответственно.

Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола оценен в 2.02, тотал меньше можно взять за 1.79. ТБ 1.5 в исполнении «Локомотива» предложен с котировкой 4.50, ТМ идет за 1.20.

Общий тотал больше 3.5 мяча можно оформить с коэффициентом 2.20, меньше — за 1.67.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

Команда из Санкт-Петербурга не проигрывает в РПЛ на протяжении 15 игр. Вряд ли ослабленный «Локомотив» сможет навязать борьбу лидеру лиги: в последних трех турах «железнодорожники» справились только с «Нижним Новгородом» (2:1), и то с трудом. Также есть вероятность, что игра получится результативной: «Локомотив» пропускает в среднем больше гола за игру, «Зенит» забивает больше двух.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.48.