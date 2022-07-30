Главный матч третьего тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге — «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Локомотив». Начало матча запланировано на 17.30 по московскому времени, прямую трансляцию за полчаса до стартового свистка начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главный арбитр — Сергей Карасев.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у «Локомотива» практически нет шансов на победу: коэффициент на этот рынок — 8.50, около 11% вероятности. На ничью предложена котировка 5.80 (16%). Успех «Зенита» доступен за 1.34 (73%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш железнодорожников при благополучном исходе принесет 8500 рублей, чистая прибыль составит 7500 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча тоже говорят об огромном преимуществе команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 7.00;

• успех 2:1 — за 8.30;

• выигрыш 1:0 — за 8.50.

Причем относительно невысокий коэффициент предложен и на разгром «Локо» со счетом 4:0 — 8.80.

Поставить на то, что «Локомотив» не проиграет, можно с коэффициентом 3.50. Правда, железнодорожники уступили в Питере два раза подряд — 1:3 в прошлом сезоне и 1:6 в розыгрыше-2020/21. Всего серия «Локо» без побед над сине-бело-голубыми на выезде тянется с 2017-го.

В прошлом сезоне матч в Москве между командами получился огненным: «Зенит» играл в меньшинстве, а оба гола команды забили с пенальти уже после 85-й минуты. Поставить на 11-метровый в предстоящем матче можно с котировкой 2.35. Обратный рынок оценен в 1.55.

Удаление идет за 2.95, «красной карточки не будет» — за 1.35.

Также на матч предложен широкий выбор комбинированных ставок. Например, поставить на то, что забьют обе команды, а тотал будет меньше 5.5 гола, можно с коэффициентом 2.12. Обратный рынок можно взять за 1.67.