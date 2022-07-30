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«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Дуглас Сантос и Клаудиньо («Зенит»).
Фото Global Look Press

Главный матч третьего тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге — «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Локомотив». Начало матча запланировано на 17.30 по московскому времени, прямую трансляцию за полчаса до стартового свистка начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главный арбитр — Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у «Локомотива» практически нет шансов на победу: коэффициент на этот рынок — 8.50, около 11% вероятности. На ничью предложена котировка 5.80 (16%). Успех «Зенита» доступен за 1.34 (73%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш железнодорожников при благополучном исходе принесет 8500 рублей, чистая прибыль составит 7500 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча тоже говорят об огромном преимуществе команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 7.00;

• успех 2:1 — за 8.30;

• выигрыш 1:0 — за 8.50.

Причем относительно невысокий коэффициент предложен и на разгром «Локо» со счетом 4:0 — 8.80.

Поставить на то, что «Локомотив» не проиграет, можно с коэффициентом 3.50. Правда, железнодорожники уступили в Питере два раза подряд — 1:3 в прошлом сезоне и 1:6 в розыгрыше-2020/21. Всего серия «Локо» без побед над сине-бело-голубыми на выезде тянется с 2017-го.

Вильсон Изидор (&laquo;Локомотив&raquo;). «Зенит» — «Локомотив»: Изидор сыграет с чемпионом по бразильской системе

В прошлом сезоне матч в Москве между командами получился огненным: «Зенит» играл в меньшинстве, а оба гола команды забили с пенальти уже после 85-й минуты. Поставить на 11-метровый в предстоящем матче можно с котировкой 2.35. Обратный рынок оценен в 1.55.

Удаление идет за 2.95, «красной карточки не будет» — за 1.35.

Также на матч предложен широкий выбор комбинированных ставок. Например, поставить на то, что забьют обе команды, а тотал будет меньше 5.5 гола, можно с коэффициентом 2.12. Обратный рынок можно взять за 1.67.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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