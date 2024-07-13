«Зенит» — «Краснодар»: команды обеспечат веселый старт сезона
Российский футбол возвращается 13 июля — в этот день на «Волгоград Арене» пройдет Суперкубок России. За трофей поборются «Зенит», оформивший в прошлом сезоне золотой дубль, и «Краснодар», ставший вице-чемпионом страны. Стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 19.30 мск.
Букмекеры отдали предпочтение сине-бело-голубым: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.78, вероятность этого исхода — примерно 56%. Выигрыш «быков» предложен с котировкой 5.00 (19%) — это наименее возможный итог противостояния. Ничья идет за 3.75 (25%).
Вероятность того, что трофей достанется «Зениту», оценена в 1.45. Этот рынок на «Краснодар» доступен за 2.80.
Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают серьезный перевес петербуржцев:
• 1:1 — за 6.00;
• 1:0 — за 7.20;
• 2:0 и 2:1 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.03.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.09.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар»
Суперкубок обычно ярко открывает российский сезон — в четырех из пяти предыдущих матчей команды пробивали ТБ 2.5. «Зенит» и «Краснодар» друг с другом тоже традиционно играют результативно — минимум в три мяча на двоих выполнили в семи из 10 прошлых встреч. «Обе забьют» зашел вообще в девяти.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.02.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -