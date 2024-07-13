Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:30

Адамян не ждет много голов в Суперкубке России между «Зенитом» и «Краснодаром»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Мостовой.
Фото Getty Images

Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян дал прогноз на матч Суперкубка России. «Зенит» и «Краснодар» встретятся в Волгограде 13 июля в 20.30 по московскому времени.

Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
Краснодар

В какой форме «Зенит»

В июле чемпионы РПЛ и обладатели FONBET Кубка России провели три матча на предсезонном турнире — победили «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес» (1:0), а также уступили «Црвене Звезде» (1:2). По два мяча в этих встречах забили Матео Кассьерра и Густаво Мантуан. Колумбийский нападающий может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, а Клаудиньо близок к возвращению в Бразилию.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Летними приобретениями «Зенита» стали вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также лучший ассистент прошлого чемпионата Максим Глушенков. Петербуржцы не смогли договориться со «Спартаком» о переходе Александра Соболева, но вероятность трансфера нападающего остается высокой.

Исмаэль Коне. Канада огорчила Дрейка в полуфинале с Аргентиной, но еще может уехать с Копы с медалями. Уругвай намерен этому помешать

В какой форме «Краснодар»

«Быки» впервые сыграют в матче за Суперкубок России, а перед этим выиграли все три контрольных встречи у «Кубани» (1:0), махачкалинского «Динамо» (2:0) и «Ростова» (3:2). В двух первых играх Станислав Агкацев провел три сухих тайма, а в двух последних по голу забил вернувшийся в клуб нападающий Федор Смолов. Летом «Краснодар» также подписал вратаря Юрия Дюпина, полузащитника Данилу Козлова и хавбека Юрия Газинского, продал Матвея Сафонова в «ПСЖ», Хуниора Алонсо — в «Атлетико Минейро», Сергея Волкова — в «Зенит», а Магомеда-Шапи Сулейманова — в греческий «Арис». Из-за выступления на Кубке Америки недоступны Кевин Кастаньо, Джон Кордоба и Лукас Оласа.

Лионель Месси в&nbsp;сборной Аргентины по&nbsp;футболу. Месси и Ди Мария сыграют один из последних финалов со сборной Аргентины. Их мечты о трофее могут разрушить три игрока РПЛ

«Зенит» — «Краснодар»: статистика личных встреч

«Зенит» не проиграл «Краснодару» в 12 прошлых матчах (восемь побед и четыре ничьи). В прошлом сезоне соперники сыграли вничью (1:1) в Петербурге, а в Краснодаре чемпион выиграл (2:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Зенит» — «Краснодар» 13 июля

«Зенит» стал еще сильнее в межсезонье и будет атаковать куда больше, чем «быки», в первом матче нового сезона. «Краснодар» отпустил Сафонова в «ПСЖ», но Агкацев засушил два матча в предсезонке и готов сдержать чемпиона. Ждем низовой футбол в Суперкубке", — считает Адамян.

Ставку на тотал меньше 2.5 мяча в Суперкубке России в букмекерской компании FONBET можно сделать за 2.00.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки
Спортсменам из США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испания — Англия: «Красная фурия» воспользуется слабыми точками англичан

Канада — Уругвай: Бьельса воспользуется опытом Аргентины
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости