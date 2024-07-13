Адамян не ждет много голов в Суперкубке России между «Зенитом» и «Краснодаром»
Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян дал прогноз на матч Суперкубка России. «Зенит» и «Краснодар» встретятся в Волгограде 13 июля в 20.30 по московскому времени.
В какой форме «Зенит»
В июле чемпионы РПЛ и обладатели FONBET Кубка России провели три матча на предсезонном турнире — победили «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес» (1:0), а также уступили «Црвене Звезде» (1:2). По два мяча в этих встречах забили Матео Кассьерра и Густаво Мантуан. Колумбийский нападающий может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, а Клаудиньо близок к возвращению в Бразилию.
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Летними приобретениями «Зенита» стали вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также лучший ассистент прошлого чемпионата Максим Глушенков. Петербуржцы не смогли договориться со «Спартаком» о переходе Александра Соболева, но вероятность трансфера нападающего остается высокой.
В какой форме «Краснодар»
«Быки» впервые сыграют в матче за Суперкубок России, а перед этим выиграли все три контрольных встречи у «Кубани» (1:0), махачкалинского «Динамо» (2:0) и «Ростова» (3:2). В двух первых играх Станислав Агкацев провел три сухих тайма, а в двух последних по голу забил вернувшийся в клуб нападающий Федор Смолов. Летом «Краснодар» также подписал вратаря Юрия Дюпина, полузащитника Данилу Козлова и хавбека Юрия Газинского, продал Матвея Сафонова в «ПСЖ», Хуниора Алонсо — в «Атлетико Минейро», Сергея Волкова — в «Зенит», а Магомеда-Шапи Сулейманова — в греческий «Арис». Из-за выступления на Кубке Америки недоступны Кевин Кастаньо, Джон Кордоба и Лукас Оласа.
«Зенит» — «Краснодар»: статистика личных встреч
«Зенит» не проиграл «Краснодару» в 12 прошлых матчах (восемь побед и четыре ничьи). В прошлом сезоне соперники сыграли вничью (1:1) в Петербурге, а в Краснодаре чемпион выиграл (2:1).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Зенит» — «Краснодар» 13 июля
«Зенит» стал еще сильнее в межсезонье и будет атаковать куда больше, чем «быки», в первом матче нового сезона. «Краснодар» отпустил Сафонова в «ПСЖ», но Агкацев засушил два матча в предсезонке и готов сдержать чемпиона. Ждем низовой футбол в Суперкубке", — считает Адамян.
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3
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4
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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