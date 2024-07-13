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«Зенит» — «Краснодар»: где смотреть Суперкубок России 13 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» 13 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Клаудиньо («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

13 июля начнется новый сезон в российском футболе — «Зенит» и «Краснодар» встретятся в Суперкубке страны. Игра пройдет на «Волгоград Арене» и стартует в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир запустится в 19.30 мск.

Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
Краснодар

По мнению букмекеров, подопечные Сергея Семака — серьезные фавориты: их победа в основное время предложена с котировкой 1.78, что составляет приблизительно 56% вероятности. Успех номинальных гостей можно взять за 5.00 (19%), даже ничья идет с гораздо более низким коэффициентом 3.75 (25%).

Вероятность того, что трофей достанется «Зениту», оценена в 1.45. Этот рынок на «Краснодар» доступен за 2.80.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают серьезный перевес петербуржцев:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:0 и 2:1 — за 7.60.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.03.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.09.

Комбинированное условие на непоражение «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча доступно с котировкой 2.19.

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«Зенит» — «Краснодар»: команды обеспечат веселый старт сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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