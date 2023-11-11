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«Зенит» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сергей Семак.
Фото Global Look Press

11 ноября в центральном матче не только 15-го тура, но и всего первого круга РПЛ, «Зенит» дома сыграет с «Краснодаром». Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.30 мск. Главным арбитром главного матча назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка в предстоящей встрече достанутся «Зениту». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.16 (24%), успех «Краснодара» — за 5.15 (15%).

Последний матч между командами в Северной столице завершился вничью 2:2. На то, что южане снова не уступят, котировка — 2.32.

Серьезный коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.73. Пять из шести последних очных игр на поле «Зенита» завершились через «верх».

Условие «обе забьют» предложено за 1.76, «обе забьют — нет» — за 2.05.

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Если счет в матче откроют хозяева, сыграет ставка за 1.53. Если же отличатся гости, тогда закроется пари за 2.85.

Кстати, «Зенит» пропустил от «Краснодара» на «Газпром Арене» в шести последних встречах. На гол команды Ивича можно поставить за 1.52.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Металлург» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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