«Зенит» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
11 ноября в центральном матче не только 15-го тура, но и всего первого круга РПЛ, «Зенит» дома сыграет с «Краснодаром». Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.30 мск. Главным арбитром главного матча назначен Сергей Карасев.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка в предстоящей встрече достанутся «Зениту». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.16 (24%), успех «Краснодара» — за 5.15 (15%).
Последний матч между командами в Северной столице завершился вничью 2:2. На то, что южане снова не уступят, котировка — 2.32.
Серьезный коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.73. Пять из шести последних очных игр на поле «Зенита» завершились через «верх».
Условие «обе забьют» предложено за 1.76, «обе забьют — нет» — за 2.05.
Если счет в матче откроют хозяева, сыграет ставка за 1.53. Если же отличатся гости, тогда закроется пари за 2.85.
Кстати, «Зенит» пропустил от «Краснодара» на «Газпром Арене» в шести последних встречах. На гол команды Ивича можно поставить за 1.52.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3