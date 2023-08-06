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«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 6 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Густаво Мантуан.
Фото Global Look Press

6 августа потерявший очки в прошлом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Динамо». Встреча состоится на «Газпром Арене», начало запланировано на 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 18.30 мск покажет телеканал «Матч ТВ». Главным арбитром назначен Артем Амелин.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

«Зенит» — серьезный фаворит встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья идет за 4.62 (21%), успех «Динамо» — за еще большие 5.62 (17%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной виктории выплата составит 5620 рублей, а чистая прибыль — 4620 рублей.

В прошлом сезоне команды провели друг с другом три матча, в одном из которых динамовцы не уступили. Вариант Х2 оценен в 2.49.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36. При этом хотя бы на один гол москвичей котировка довольно высокая — 1.51.

На то, что отличатся обе команды, предложено поставить за 1.71. На отсутствие гола в исполнении хотя бы одного соперника или двух сразу — 2.12.

Любите риск? Поставьте на четное количество голов в матче за 1.88 или на нечетное — за 1.93. В шести последних играх с участием «Зенита» число забитых мячей было четным.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

«Динамо» при Личке провалило начало сезона, не добыв пока ни одной победы. При этом в трех матчах москвичи забили даже больше, чем «Зенит», который уже тоже допустил осечку, упустив три очка в Ростове. На счету бело-голубых шесть голов и семь пропущенных, у сине-бело-голубых разница 5:1.

Возможно, Карпин и компания, распечатав питерцев, открыли ящик Пандоры. До этого им никто не мог забить в трех встречах, но у «Динамо» достаточно мобильное и интересное нападение, которое вполне способно повторить за ростовчанами. При этом москвичи сами не уйдут с поля «сухими», тем более игру пропустит Саба Сазонов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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«Балтика» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Спартак

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Пари Нижний Новгород

 2 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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