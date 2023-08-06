«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2023 года
6 августа потерявший очки в прошлом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Динамо». Встреча состоится на «Газпром Арене», начало запланировано на 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 18.30 мск покажет телеканал «Матч ТВ». Главным арбитром назначен Артем Амелин.
«Зенит» — серьезный фаворит встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья идет за 4.62 (21%), успех «Динамо» — за еще большие 5.62 (17%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной виктории выплата составит 5620 рублей, а чистая прибыль — 4620 рублей.
В прошлом сезоне команды провели друг с другом три матча, в одном из которых динамовцы не уступили. Вариант Х2 оценен в 2.49.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36. При этом хотя бы на один гол москвичей котировка довольно высокая — 1.51.
На то, что отличатся обе команды, предложено поставить за 1.71. На отсутствие гола в исполнении хотя бы одного соперника или двух сразу — 2.12.
Любите риск? Поставьте на четное количество голов в матче за 1.88 или на нечетное — за 1.93. В шести последних играх с участием «Зенита» число забитых мячей было четным.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»
«Динамо» при Личке провалило начало сезона, не добыв пока ни одной победы. При этом в трех матчах москвичи забили даже больше, чем «Зенит», который уже тоже допустил осечку, упустив три очка в Ростове. На счету бело-голубых шесть голов и семь пропущенных, у сине-бело-голубых разница 5:1.
Возможно, Карпин и компания, распечатав питерцев, открыли ящик Пандоры. До этого им никто не мог забить в трех встречах, но у «Динамо» достаточно мобильное и интересное нападение, которое вполне способно повторить за ростовчанами. При этом москвичи сами не уйдут с поля «сухими», тем более игру пропустит Саба Сазонов.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0