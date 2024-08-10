«Зенит» — «Динамо»: Глушенков и Вендел не заметят бело-голубых
В четвертом туре РПЛ сойдутся лидеры — «Зенит» и «Динамо», набравшие по девять очков. Игра пройдет 10 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток судьи Сергея Иванова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.65, вероятность этого исхода — примерно 59%. Успех москвичей предложен с котировкой 5.00 (20%), даже раздел очков идет за чуть меньшие 4.50 (21%).
В прошлом сезоне бело-голубые дважды обыграли «Зенит» в чемпионате. Рынок на непоражение «Динамо» в предстоящей игре дан за 2.48.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство парней Сергея Семака:
• 2:1 — за 7.40;
• 1:1 — за 7.60;
• 2:0 — за 7.80.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.42.
Поставить на то, что голами отметятся обе команды, можно с коэффициентом 1.67. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»
Петербуржцы невероятно начали сезон: выиграли в пяти матчах во всех турнирах и ни разу не забили меньше трех голов за 90 минут — всего за это время отличились 20 раз. Фантастическую форму набрали Максим Глушенков и Вендел: у первого уже 8+1 во всех соревнованиях, у второго — зеркальные 1+8.
Вероятно, ничего против «Зенита» не сможет сделать и «Динамо», несмотря на три победы в трех турах РПЛ. В Кубке москвичи без шансов отлетели «Спартаку» (0:3), а также они до сих пор испытывают проблемы с составом — в основе выступает много молодежи, которая вряд ли готова противостоять отряду Семака.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 гола за 1.79.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
8
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
9
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
11
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0