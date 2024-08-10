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Сегодня, 06:15

«Зенит» — «Динамо»: Глушенков и Вендел не заметят бело-голубых

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 10 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вильмар Барриос и Максим Глушенков («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

В четвертом туре РПЛ сойдутся лидеры — «Зенит» и «Динамо», набравшие по девять очков. Игра пройдет 10 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток судьи Сергея Иванова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.65, вероятность этого исхода — примерно 59%. Успех москвичей предложен с котировкой 5.00 (20%), даже раздел очков идет за чуть меньшие 4.50 (21%).

В прошлом сезоне бело-голубые дважды обыграли «Зенит» в чемпионате. Рынок на непоражение «Динамо» в предстоящей игре дан за 2.48.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство парней Сергея Семака:

• 2:1 — за 7.40;

• 1:1 — за 7.60;

• 2:0 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.42.

Поставить на то, что голами отметятся обе команды, можно с коэффициентом 1.67. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.

ФК &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» и «Динамо» зарубятся за единоличное лидерство в РПЛ. Петербуржцы так хороши, что за бело-голубых немного страшно

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

Петербуржцы невероятно начали сезон: выиграли в пяти матчах во всех турнирах и ни разу не забили меньше трех голов за 90 минут — всего за это время отличились 20 раз. Фантастическую форму набрали Максим Глушенков и Вендел: у первого уже 8+1 во всех соревнованиях, у второго — зеркальные 1+8.

Вероятно, ничего против «Зенита» не сможет сделать и «Динамо», несмотря на три победы в трех турах РПЛ. В Кубке москвичи без шансов отлетели «Спартаку» (0:3), а также они до сих пор испытывают проблемы с составом — в основе выступает много молодежи, которая вряд ли готова противостоять отряду Семака.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 гола за 1.79.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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