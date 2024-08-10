В четвертом туре РПЛ сойдутся лидеры — «Зенит» и «Динамо», набравшие по девять очков. Игра пройдет 10 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток судьи Сергея Иванова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.65, вероятность этого исхода — примерно 59%. Успех москвичей предложен с котировкой 5.00 (20%), даже раздел очков идет за чуть меньшие 4.50 (21%).

В прошлом сезоне бело-голубые дважды обыграли «Зенит» в чемпионате. Рынок на непоражение «Динамо» в предстоящей игре дан за 2.48.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство парней Сергея Семака:

• 2:1 — за 7.40;

• 1:1 — за 7.60;

• 2:0 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.42.

Поставить на то, что голами отметятся обе команды, можно с коэффициентом 1.67. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

Петербуржцы невероятно начали сезон: выиграли в пяти матчах во всех турнирах и ни разу не забили меньше трех голов за 90 минут — всего за это время отличились 20 раз. Фантастическую форму набрали Максим Глушенков и Вендел: у первого уже 8+1 во всех соревнованиях, у второго — зеркальные 1+8.

Вероятно, ничего против «Зенита» не сможет сделать и «Динамо», несмотря на три победы в трех турах РПЛ. В Кубке москвичи без шансов отлетели «Спартаку» (0:3), а также они до сих пор испытывают проблемы с составом — в основе выступает много молодежи, которая вряд ли готова противостоять отряду Семака.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 гола за 1.79.