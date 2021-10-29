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«Зенит» — «Динамо»: прогноз и ставки на матч РПЛ 29 октября

09:15
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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29 октября в 13-м туре чемпионата России сойдутся «Зенит» и «Динамо». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет «Матч ТВ».

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Зенит» фаворитом этой встречи. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49 — это 65% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 4.80 (20%), а победа «Динамо» — 6.40 (15%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» потенциальная выплата составит 6400.

Ф1(-1.5) доступна за 2.30, а Ф2(+1.5) — за 1.61.

Ставку «Динамо» не проиграет» можно взять за 2.75.

Шансы «Зенита» забить больше двух мячей оцениваются коэффициентом 2.65.

Уверены, что «Динамо» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.40.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.70.

 

Зенит — Динамо

 

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Матвей Леонов все материалы автора
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