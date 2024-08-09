«Зенит» — «Динамо» Москва: Гурцкая не верит в москвичей

10 августа в 17:30 мск «Зенит» и московское «Динамо» сыграют в четвертом туре РПЛ. Прогноз на игру, которая пройдет на «Газпром Арене», дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

В какой форме «Зенит»

У петербуржцев стопроцентный результат в новом сезоне: победа в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2), победа над «Факелом» (3:0) в первом туре группового этапа FONBET Кубка России, а также девять очков в матчах РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0), «Рубином» (4:0) и «Ростовом» (5:0). Сине-бело-голубые не отпустили летом Клаудиньо, Вендела и Матео Кассьерру, а также приобрели Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Максима Глушенкова. У Глушенкова уже девять (8+1) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах, у Вендела — девять (1+8), у Кассьерры — пять (3+2), а Латышонок провел три матча чемпионата на ноль. Травмы защитника Родригао и полузащитника Ильзата Ахметова никак на команде не сказываются. Сергей Семак доволен подопечными, поэтому «Зенит» приостановил свою активную деятельность на трансферном рынке, в том числе отказавшись от приобретения нападающего «Спартака» Александра Соболева.

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В какой форме «Динамо» Москва

Бело-голубые также идут в чемпионате без очковых потерь. «Динамо» в стартовых турах обыграло «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0). Лучше остальных выглядят Бителло и Ярослав Гладышев, набравшие четыре и три результативных балла соответственно. В последнем матче новичок команды Андрей Лунев впервые отыграл на ноль, отразив четыре удара в створ ворот. Против тольяттинцев свой первый гол в сезоне забил Константин Тюкавин. Марцел Личка похвалил молодых подопечных за то, как они справляются с кадровыми проблемами. Старт сезона пришлось начать сразу без шести основных легионеров. К четвертому туру большинство из них готовы вернуться в строй, в том числе Хорхе Карраскаль и Николас Маричаль. Отсутствовать будут только Фабиан Бальбуэна, игравший на Олимпийских играх во Франции, а также травмированные защитник Роберто Фернандес и нападающий Вячеслав Грулев. После матча с «Зенитом» москвичи сыграют в FONBET Кубке России с махачкалинским «Динамо». Старт турнира для бело-голубых начался с разгромного поражения от «Спартака» (0:3).

«Зенит» — «Динамо» Москва: статистика личных встреч

В четырех последних матчах между командами на «Газпром Арене» в рамках РПЛ забивалось минимум четыре мяча. На счету «Зенита» три победы и одно поражение (3:1, 4:1, 3:1, 2:3).

Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Зенит» — «Динамо» Москва 10 августа

«Это, безусловно, главный матч тура, потому что у обеих команд по три победы. Но не думаю, что «Динамо» сумеет зацепиться хотя бы за ничью. «Зенит» должен победить со счетом, наверное, 3:1. Да, бело-голубые поборются, но этого не хватит. Петербуржцы возьмут очередные три очка, а Глушенков забьет очередной гол«, — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на условие «победа «Зенита» и индивидуальный тотал больше 2.5 мяча» можно поставить за 2.70.

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