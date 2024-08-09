«Зенит» — «Динамо» Москва: Гурцкая не верит в москвичей
10 августа в 17:30 мск «Зенит» и московское «Динамо» сыграют в четвертом туре РПЛ. Прогноз на игру, которая пройдет на «Газпром Арене», дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.
В какой форме «Зенит»
У петербуржцев стопроцентный результат в новом сезоне: победа в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2), победа над «Факелом» (3:0) в первом туре группового этапа FONBET Кубка России, а также девять очков в матчах РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0), «Рубином» (4:0) и «Ростовом» (5:0). Сине-бело-голубые не отпустили летом Клаудиньо, Вендела и Матео Кассьерру, а также приобрели Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Максима Глушенкова. У Глушенкова уже девять (8+1) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах, у Вендела — девять (1+8), у Кассьерры — пять (3+2), а Латышонок провел три матча чемпионата на ноль. Травмы защитника Родригао и полузащитника Ильзата Ахметова никак на команде не сказываются. Сергей Семак доволен подопечными, поэтому «Зенит» приостановил свою активную деятельность на трансферном рынке, в том числе отказавшись от приобретения нападающего «Спартака» Александра Соболева.
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В какой форме «Динамо» Москва
Бело-голубые также идут в чемпионате без очковых потерь. «Динамо» в стартовых турах обыграло «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0). Лучше остальных выглядят Бителло и Ярослав Гладышев, набравшие четыре и три результативных балла соответственно. В последнем матче новичок команды Андрей Лунев впервые отыграл на ноль, отразив четыре удара в створ ворот. Против тольяттинцев свой первый гол в сезоне забил Константин Тюкавин. Марцел Личка похвалил молодых подопечных за то, как они справляются с кадровыми проблемами. Старт сезона пришлось начать сразу без шести основных легионеров. К четвертому туру большинство из них готовы вернуться в строй, в том числе Хорхе Карраскаль и Николас Маричаль. Отсутствовать будут только Фабиан Бальбуэна, игравший на Олимпийских играх во Франции, а также травмированные защитник Роберто Фернандес и нападающий Вячеслав Грулев. После матча с «Зенитом» москвичи сыграют в FONBET Кубке России с махачкалинским «Динамо». Старт турнира для бело-голубых начался с разгромного поражения от «Спартака» (0:3).
«Зенит» — «Динамо» Москва: статистика личных встреч
В четырех последних матчах между командами на «Газпром Арене» в рамках РПЛ забивалось минимум четыре мяча. На счету «Зенита» три победы и одно поражение (3:1, 4:1, 3:1, 2:3).
Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Зенит» — «Динамо» Москва 10 августа
«Это, безусловно, главный матч тура, потому что у обеих команд по три победы. Но не думаю, что «Динамо» сумеет зацепиться хотя бы за ничью. «Зенит» должен победить со счетом, наверное, 3:1. Да, бело-голубые поборются, но этого не хватит. Петербуржцы возьмут очередные три очка, а Глушенков забьет очередной гол«, — считает Гурцкая.
В букмекерской компании FONBET на условие «победа «Зенита» и индивидуальный тотал больше 2.5 мяча» можно поставить за 2.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0