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Сегодня, 19:45

«Зенит» — «Динамо» Москва: Гурцкая не верит в москвичей

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Педро («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

10 августа в 17:30 мск «Зенит» и московское «Динамо» сыграют в четвертом туре РПЛ. Прогноз на игру, которая пройдет на «Газпром Арене», дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

В какой форме «Зенит»

У петербуржцев стопроцентный результат в новом сезоне: победа в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2), победа над «Факелом» (3:0) в первом туре группового этапа FONBET Кубка России, а также девять очков в матчах РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0), «Рубином» (4:0) и «Ростовом» (5:0). Сине-бело-голубые не отпустили летом Клаудиньо, Вендела и Матео Кассьерру, а также приобрели Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Максима Глушенкова. У Глушенкова уже девять (8+1) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах, у Вендела — девять (1+8), у Кассьерры — пять (3+2), а Латышонок провел три матча чемпионата на ноль. Травмы защитника Родригао и полузащитника Ильзата Ахметова никак на команде не сказываются. Сергей Семак доволен подопечными, поэтому «Зенит» приостановил свою активную деятельность на трансферном рынке, в том числе отказавшись от приобретения нападающего «Спартака» Александра Соболева.

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В какой форме «Динамо» Москва

Бело-голубые также идут в чемпионате без очковых потерь. «Динамо» в стартовых турах обыграло «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0). Лучше остальных выглядят Бителло и Ярослав Гладышев, набравшие четыре и три результативных балла соответственно. В последнем матче новичок команды Андрей Лунев впервые отыграл на ноль, отразив четыре удара в створ ворот. Против тольяттинцев свой первый гол в сезоне забил Константин Тюкавин. Марцел Личка похвалил молодых подопечных за то, как они справляются с кадровыми проблемами. Старт сезона пришлось начать сразу без шести основных легионеров. К четвертому туру большинство из них готовы вернуться в строй, в том числе Хорхе Карраскаль и Николас Маричаль. Отсутствовать будут только Фабиан Бальбуэна, игравший на Олимпийских играх во Франции, а также травмированные защитник Роберто Фернандес и нападающий Вячеслав Грулев. После матча с «Зенитом» москвичи сыграют в FONBET Кубке России с махачкалинским «Динамо». Старт турнира для бело-голубых начался с разгромного поражения от «Спартака» (0:3).

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«Зенит» — «Динамо» Москва: статистика личных встреч

В четырех последних матчах между командами на «Газпром Арене» в рамках РПЛ забивалось минимум четыре мяча. На счету «Зенита» три победы и одно поражение (3:1, 4:1, 3:1, 2:3).

Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Зенит» — «Динамо» Москва 10 августа

«Это, безусловно, главный матч тура, потому что у обеих команд по три победы. Но не думаю, что «Динамо» сумеет зацепиться хотя бы за ничью. «Зенит» должен победить со счетом, наверное, 3:1. Да, бело-голубые поборются, но этого не хватит. Петербуржцы возьмут очередные три очка, а Глушенков забьет очередной гол«, — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на условие «победа «Зенита» и индивидуальный тотал больше 2.5 мяча» можно поставить за 2.70.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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