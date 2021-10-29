29 октября противостояние «Зенита» и «Динамо» откроет программу 13-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00. Прямую трансляцию встречи проведет телеканал «Матч ТВ».

Команда Сергея Семака — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Зенит» можно за 1.47 — это примерно 66% вероятности. Шансы «Динамо» победить оцениваются коэффициентом 6.30 (15%), а ничья доступна за 5.10 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «Динамо» потенциальная выплата составит 6300 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.23, а Ф2(0) — за 4.50.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.62, а ТМ 2.5 — за 2.30.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.77. Противоположный исход оценивается котировкой 2.05.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 3.20.