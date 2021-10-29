29 октября московское «Динамо» отправится в гости к «Зениту» в 13-м туре РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00. Прямую трансляцию покажет «Матч ТВ». Прямой эфир стартует в 18:30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение коллективу Сергея Семака. Шансы «Зенита» на победу оцениваются коэффициентом 1.47 — это порядка 66% вероятности. Поставить на «Динамо» можно за 6.30 (15%), а ничья в матче доступна за 5.10 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5100 рублей, а чистая прибыль — 4100 рублей.

Ф1(0) можно взять за 1.23, а Ф2(0) — за 4.50.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.62, а тотал меньше 2.5 — за 2.30.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.77. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.05.

Поставить на пенальти в матче можно за 2.35, а удаление идет за 3.20.

Три наиболее вероятных счета встречи, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:0 — коэффициент 7.90;

— 2:0 — 7.40.

— 2:1 — 7.90.