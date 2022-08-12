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«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года
Артем Белинин
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Игроки «Зенита» празднуют гол «Локомотиву».
Фото ФК «Зенит»

13 августа в пятом туре РПЛ «Зенит» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.55 мск. Главный судья встречи — Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выявили однозначного фаворита. На победу хозяев можно поставить за 1.54, это примерно 65% вероятности. Успех москвичей идет за 5.50 (18%), ничья — за 4.90 (17%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Вариант, при котором москвичи не проиграют, оценивается в 2.60.

При помощи форы можно увеличить коэффициент на фаворита или «приземлить» котировку ЦСКА. Например, Ф1(-1.5) доступна за 2.36, а Ф2(+1.5) — за 1.59.

В половине из прошедших четырех туров армейцы забивали сами и огорчались из-за соперника, «Зенит» — лишь единожды. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.14.

В матче можно поставить на угловые.На то, что «Зенит» подаст больше корнеров, котировка 1.36. Успех ЦСКА идет за 4.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Зенита» за 7.80.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

«Зениту» надо срочно возвращать лидерство — чемпион не любит, когда первую строчку занимает другой клуб. После относительно невзрачного старта болельщики даже начали помышлять о смене чемпиона: ничьи с «Химками» и «Ахматом» могут дорого стоить. При этом очки были потеряны исключительно из-за недонастроя — нет сомнений, что при правильном подходе сине-бело-голубые набрали бы к четвертому туру 12 баллов из 12. На ЦСКА, как на тот же «Локомотив», «Зенит» выйдет заряженным, и тогда москвичам будет плохо.

Рекомендуемая ставка: П1 и «обе забьют» за 3.00.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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«Факел» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 12 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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