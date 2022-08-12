13 августа в пятом туре РПЛ «Зенит» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.55 мск. Главный судья встречи — Павел Кукуян.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выявили однозначного фаворита. На победу хозяев можно поставить за 1.54, это примерно 65% вероятности. Успех москвичей идет за 5.50 (18%), ничья — за 4.90 (17%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Вариант, при котором москвичи не проиграют, оценивается в 2.60.

При помощи форы можно увеличить коэффициент на фаворита или «приземлить» котировку ЦСКА. Например, Ф1(-1.5) доступна за 2.36, а Ф2(+1.5) — за 1.59.

В половине из прошедших четырех туров армейцы забивали сами и огорчались из-за соперника, «Зенит» — лишь единожды. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.14.

В матче можно поставить на угловые.На то, что «Зенит» подаст больше корнеров, котировка 1.36. Успех ЦСКА идет за 4.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Зенита» за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

«Зениту» надо срочно возвращать лидерство — чемпион не любит, когда первую строчку занимает другой клуб. После относительно невзрачного старта болельщики даже начали помышлять о смене чемпиона: ничьи с «Химками» и «Ахматом» могут дорого стоить. При этом очки были потеряны исключительно из-за недонастроя — нет сомнений, что при правильном подходе сине-бело-голубые набрали бы к четвертому туру 12 баллов из 12. На ЦСКА, как на тот же «Локомотив», «Зенит» выйдет заряженным, и тогда москвичам будет плохо.

Рекомендуемая ставка: П1 и «обе забьют» за 3.00.