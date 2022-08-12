«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2022 года
13 августа в пятом туре РПЛ «Зенит» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.55 мск. Главный судья встречи — Павел Кукуян.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выявили однозначного фаворита. На победу хозяев можно поставить за 1.54, это примерно 65% вероятности. Успех москвичей идет за 5.50 (18%), ничья — за 4.90 (17%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4900 рублей.
Вариант, при котором москвичи не проиграют, оценивается в 2.60.
При помощи форы можно увеличить коэффициент на фаворита или «приземлить» котировку ЦСКА. Например, Ф1(-1.5) доступна за 2.36, а Ф2(+1.5) — за 1.59.
В половине из прошедших четырех туров армейцы забивали сами и огорчались из-за соперника, «Зенит» — лишь единожды. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.14.
В матче можно поставить на угловые.На то, что «Зенит» подаст больше корнеров, котировка 1.36. Успех ЦСКА идет за 4.20.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Зенита» за 7.80.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА
«Зениту» надо срочно возвращать лидерство — чемпион не любит, когда первую строчку занимает другой клуб. После относительно невзрачного старта болельщики даже начали помышлять о смене чемпиона: ничьи с «Химками» и «Ахматом» могут дорого стоить. При этом очки были потеряны исключительно из-за недонастроя — нет сомнений, что при правильном подходе сине-бело-голубые набрали бы к четвертому туру 12 баллов из 12. На ЦСКА, как на тот же «Локомотив», «Зенит» выйдет заряженным, и тогда москвичам будет плохо.
Рекомендуемая ставка: П1 и «обе забьют» за 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0