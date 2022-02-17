Прогнозы на спорт
Новости
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Зенит» — «Бетис»: где смотреть матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года онлайн

Прямая трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы 17 февраля
Егор Сергеев
Футболисты «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

17 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между собой сыграют «Зенит» и «Бетис». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Хоккеисты сборной Финляндии. Финляндия — Словакия: обидчики американцев обыграют еще одних фаворитов Олимпиады?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Например, на «Зенит» можно поставить с котировкой 2.50 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Бетиса» есть в линии за 2.90 (34%).

Ф1(-1) идет за 3.70, а Ф2(+1) за 1.27.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3 400 рублей.

Ставка «Зенит» не проиграет" есть в линии за 1.45.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.95. Удаление идет за 4.50.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Бетис

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.88. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.98.

· ТМ 0.5 — 12.0;

· обе забьют: нет — 2.12;

· точный счет: 1:0 — 8.40.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Зенит
0
Читайте также
Украинского олимпийца раскритиковали за фото на подиуме с россиянином
Путь хоккейной сборной России к «золоту» Пекина-2022 лежит через Швецию. Что нужно знать о наших соперниках по полуфиналу
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
«Барселона» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года
Инженер Пеллегрини сконструировал в «Бетисе» еще одну команду мечты. Работая в «Малаге», он уже обыгрывал «Зенит»
Канчельскис оценил шансы «Зенита» победить «Бетис» в матче Лиги Европы
«Зенит» — «Бетис»: онлайн-трансляция первого матча плей-офф Лиги Европы
«Зенит» будет готовиться к ответному матчу с «Бетисом» в Испании
Игонин считает, что ничья в матче «Зенит» — «Бетис» будет приемлемым результатом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости