17 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между собой сыграют «Зенит» и «Бетис». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Например, на «Зенит» можно поставить с котировкой 2.50 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Бетиса» есть в линии за 2.90 (34%).

Ф1(-1) идет за 3.70, а Ф2(+1) — за 1.27.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3 400 рублей.

Ставка «Зенит» не проиграет" есть в линии за 1.45.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.95. Удаление идет за 4.50.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.88. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.98.

· ТМ 0.5 — 12.0;

· обе забьют: нет — 2.12;

· точный счет: 1:0 — 8.40.