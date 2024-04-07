«Зенит» — «Балтика»: питерцы потеряли очки в двух турах после зимней паузы из трех, больше оступаться нельзя
7 апреля «Зенит» и «Балтика» сыграют в 23-м туре РПЛ. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и стартует в 16.30 по московскому времени. Соперников рассудит Алексей Сухой. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 16.00 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline не верят в гостей: победу калининградцев предложили за 11.0, что составляет примерно 9% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.27 (75%). Котировка на ничью — 6.20 (16%).
Триумф парней Сергея Семака с форой (-1.5) доступен за 1.81. Ф2(+1.5) ждет вас за 2.00.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.13. «Обе забьют» представили за 2.20, коэффициент на обратный вариант — 1.64.
В первом круге сине-бело-голубые прихлопнули «Балтику» и не пропустили (2:0). Рынок на то, что питерцы снова сохранят ворота сухими, оценили в 1.74.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Балтика»
После зимнего перерыва питерцы победили всего в одном туре из трех — разгромили «Урал» в Екатеринбурге (4:1). Неделю назад парни Сергея Семака потеряли очки в Самаре (1:1), да и единственная домашняя игра в РПЛ получилась так себе — нулевая ничья со «Спартаком». Сине-бело-голубые все еще лидируют в таблице, но преимущество над «Краснодаром» и «Динамо» слишком зыбкое, так что позволить себе еще одну осечку «Зенит» не может.
Впрочем, проблем против «Балтики» возникнуть не должно: калининградцы барахтаются в зоне вылета и с возобновления сезона набирали баллы только дома — с «Сочи» (0:0) и «Пари НН» (2:0). А единственный выезд закончился поражением «Оренбургу» (0:1). В первом круге Клаудиньо и компания разобрались с сине-белыми без особого труда (2:0) — нечто похожего стоит ждать и теперь.
Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
2
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
5
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
6
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
7
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5