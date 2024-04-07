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Сегодня, 06:15

«Зенит» — «Балтика»: питерцы потеряли очки в двух турах после зимней паузы из трех, больше оступаться нельзя

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» 7 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Клаудиньо («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

7 апреля «Зенит» и «Балтика» сыграют в 23-м туре РПЛ. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и стартует в 16.30 по московскому времени. Соперников рассудит Алексей Сухой. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Балтика

Аналитики букмекерской компании Winline не верят в гостей: победу калининградцев предложили за 11.0, что составляет примерно 9% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.27 (75%). Котировка на ничью — 6.20 (16%).

Триумф парней Сергея Семака с форой (-1.5) доступен за 1.81. Ф2(+1.5) ждет вас за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.13. «Обе забьют» представили за 2.20, коэффициент на обратный вариант — 1.64.

В первом круге сине-бело-голубые прихлопнули «Балтику» и не пропустили (2:0). Рынок на то, что питерцы снова сохранят ворота сухими, оценили в 1.74.

Максим Глушенков и&nbsp;Наир Тикнизян (&laquo;Локомотив&raquo;). «Ахмат» позвал тренера сборной Казахстана и примет «Локо» без Тикнизяна с Глушенковым. Железнодорожники в 2024-м еще не побеждали

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Балтика»

После зимнего перерыва питерцы победили всего в одном туре из трех — разгромили «Урал» в Екатеринбурге (4:1). Неделю назад парни Сергея Семака потеряли очки в Самаре (1:1), да и единственная домашняя игра в РПЛ получилась так себе — нулевая ничья со «Спартаком». Сине-бело-голубые все еще лидируют в таблице, но преимущество над «Краснодаром» и «Динамо» слишком зыбкое, так что позволить себе еще одну осечку «Зенит» не может.

Впрочем, проблем против «Балтики» возникнуть не должно: калининградцы барахтаются в зоне вылета и с возобновления сезона набирали баллы только дома — с «Сочи» (0:0) и «Пари НН» (2:0). А единственный выезд закончился поражением «Оренбургу» (0:1). В первом круге Клаудиньо и компания разобрались с сине-белыми без особого труда (2:0) — нечто похожего стоит ждать и теперь.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) за 1.81.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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«Ростов» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 6 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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