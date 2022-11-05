«Зенит» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 5 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
5 ноября в 16-м туре РПЛ «Ахмат» попробует второй раз подряд отобрать очки у «Зенита», на этот раз — на «Газпром Арене». Матч стартует в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.00 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян.
Букмекерская компания БЕТСИТИ очень верит в «Зенит». Поставить на победу хозяев можно за 1.21, это примерно 82% вероятности исхода. Гораздо ниже шансы на ничью — 7.40 (13%), почти их нет у «Ахмата» — 13.5 (5%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 7400 рублей.
Если считаете, что грозненцы способны не проиграть «Зениту» второй раз в сезоне, оформите ставку за 4.80.
Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 2.42, Ф2(+2.5) — за 1.57.
Аналитики не ждут слишком результативной игры — тотал больше 3.5 мяча они оценили в 2.13. Это неудивительно, потому что за последние десять личных встреч такой «верх» команды пробили всего трижды.
Вариант «обе забьют» получился дискуссионным — эксперты не ожидают обмена голами (1.79 на такой исход), но в половине из десяти прошедших личных встреч команды огорчали друг друга. Так что стоит присмотреться к обратному исходу за 2.03.
Три наиболее возможных точных счета выглядят так:
• 4:0 — за 6.40;
• 2:0 — за 6.50;
• 3:0 — за 7.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2