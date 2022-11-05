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Сегодня, 15:15

«Зенит» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 5 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 5 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

5 ноября в 16-м туре РПЛ «Ахмат» попробует второй раз подряд отобрать очки у «Зенита», на этот раз — на «Газпром Арене». Матч стартует в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.00 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Букмекерская компания БЕТСИТИ очень верит в «Зенит». Поставить на победу хозяев можно за 1.21, это примерно 82% вероятности исхода. Гораздо ниже шансы на ничью — 7.40 (13%), почти их нет у «Ахмата» — 13.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 7400 рублей.

Если считаете, что грозненцы способны не проиграть «Зениту» второй раз в сезоне, оформите ставку за 4.80.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 2.42, Ф2(+2.5) — за 1.57.

Аналитики не ждут слишком результативной игры — тотал больше 3.5 мяча они оценили в 2.13. Это неудивительно, потому что за последние десять личных встреч такой «верх» команды пробили всего трижды.

Малком. «Зенит» — «Ахмат»: дома Малком и Клаудиньо непобедимы

Вариант «обе забьют» получился дискуссионным — эксперты не ожидают обмена голами (1.79 на такой исход), но в половине из десяти прошедших личных встреч команды огорчали друг друга. Так что стоит присмотреться к обратному исходу за 2.03.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 4:0 — за 6.40;

• 2:0 — за 6.50;

• 3:0 — за 7.10.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
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«Сочи» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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