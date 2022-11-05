5 ноября в 16-м туре РПЛ «Ахмат» попробует второй раз подряд отобрать очки у «Зенита», на этот раз — на «Газпром Арене». Матч стартует в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.00 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян.

Букмекерская компания БЕТСИТИ очень верит в «Зенит». Поставить на победу хозяев можно за 1.21, это примерно 82% вероятности исхода. Гораздо ниже шансы на ничью — 7.40 (13%), почти их нет у «Ахмата» — 13.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 7400 рублей.

Если считаете, что грозненцы способны не проиграть «Зениту» второй раз в сезоне, оформите ставку за 4.80.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 2.42, Ф2(+2.5) — за 1.57.

Аналитики не ждут слишком результативной игры — тотал больше 3.5 мяча они оценили в 2.13. Это неудивительно, потому что за последние десять личных встреч такой «верх» команды пробили всего трижды.

Вариант «обе забьют» получился дискуссионным — эксперты не ожидают обмена голами (1.79 на такой исход), но в половине из десяти прошедших личных встреч команды огорчали друг друга. Так что стоит присмотреться к обратному исходу за 2.03.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 4:0 — за 6.40;

• 2:0 — за 6.50;

• 3:0 — за 7.10.