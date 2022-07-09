Эксперты оценили шансы «Зенита» выиграть чемпионат России после победы над «Спартаком» в Суперкубке
«Зенит» не оставил шансов «Спартаку» в Суперкубке России — матч, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 4:0 в пользу чемпиона страны. Сине-бело-голубые в третий раз подряд выиграли этот трофей и сильнее укрепились в статусе фаворита РПЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают действующих чемпионов фаворитами предстоящего чемпионата. На победу команды Сергея Семака можно поставить с минимальным коэффициентом 1.28. Учитывая, что «Зенит» сохранил всех лидеров, а из легионеров потерял только Юри Алберто, ставка на победу сине-бело-голубых будет оправдана.
На втором месте по котировкам идет «Динамо». Триумф команды Славиши Йокановича во главе бело-голубых доступен за 15.0.
Успех «Спартака», крупно уступившего в Суперкубке России, доступен с той же котировкой, что и чемпионство «Динамо». Считаете, что Гильермо Абаскаль приведет команду к титулу? Можете поставить всего 1000 рублей и выиграть 15 000 в случае, если красно-белые вернут корону спустя семь лет.
Также за 15.0 оценена победа в турнире ЦСКА. В прошлом сезоне армейцы были близки к топ-3, но в итоге оказались слабее «Зенита», «Сочи», «Динамо» и «Краснодара».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -