Эксперты оценили шансы «Зенита» выиграть чемпионат России после победы над «Спартаком» в Суперкубке

«Зенит» не оставил шансов «Спартаку» в Суперкубке России — матч, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 4:0 в пользу чемпиона страны. Сине-бело-голубые в третий раз подряд выиграли этот трофей и сильнее укрепились в статусе фаворита РПЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают действующих чемпионов фаворитами предстоящего чемпионата. На победу команды Сергея Семака можно поставить с минимальным коэффициентом 1.28. Учитывая, что «Зенит» сохранил всех лидеров, а из легионеров потерял только Юри Алберто, ставка на победу сине-бело-голубых будет оправдана.

На втором месте по котировкам идет «Динамо». Триумф команды Славиши Йокановича во главе бело-голубых доступен за 15.0.

Успех «Спартака», крупно уступившего в Суперкубке России, доступен с той же котировкой, что и чемпионство «Динамо». Считаете, что Гильермо Абаскаль приведет команду к титулу? Можете поставить всего 1000 рублей и выиграть 15 000 в случае, если красно-белые вернут корону спустя семь лет.

Также за 15.0 оценена победа в турнире ЦСКА. В прошлом сезоне армейцы были близки к топ-3, но в итоге оказались слабее «Зенита», «Сочи», «Динамо» и «Краснодара».