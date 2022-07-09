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Сегодня, 21:32

Эксперты оценили шансы «Зенита» выиграть чемпионат России после победы над «Спартаком» в Суперкубке

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Зенит» против «Спартака» в Суперкубке России.
Фото Global Look Press

«Зенит» не оставил шансов «Спартаку» в Суперкубке России — матч, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 4:0 в пользу чемпиона страны. Сине-бело-голубые в третий раз подряд выиграли этот трофей и сильнее укрепились в статусе фаворита РПЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают действующих чемпионов фаворитами предстоящего чемпионата. На победу команды Сергея Семака можно поставить с минимальным коэффициентом 1.28. Учитывая, что «Зенит» сохранил всех лидеров, а из легионеров потерял только Юри Алберто, ставка на победу сине-бело-голубых будет оправдана.

На втором месте по котировкам идет «Динамо». Триумф команды Славиши Йокановича во главе бело-голубых доступен за 15.0.

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Успех «Спартака», крупно уступившего в Суперкубке России, доступен с той же котировкой, что и чемпионство «Динамо». Считаете, что Гильермо Абаскаль приведет команду к титулу? Можете поставить всего 1000 рублей и выиграть 15 000 в случае, если красно-белые вернут корону спустя семь лет.

Также за 15.0 оценена победа в турнире ЦСКА. В прошлом сезоне армейцы были близки к топ-3, но в итоге оказались слабее «Зенита», «Сочи», «Динамо» и «Краснодара».

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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0
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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч Суперкубка России 9 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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